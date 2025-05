Tutto su Nicola, cavaliere del trono over di Uomini e Donne

Tra i cavalieri del parterre del trono over arrivati nell’ultima parte della stagione di Uomini e Donne c’è Nicola che, dopo aver visto Luana da casa, essendo rimasto colpito dalla sua bellezza, ha provato a conoscerla. Giunto in studio, Nicola, nonostante sia più giovane di Luana, ha colpito la dama che ha deciso di farlo restare in trasmissione per poterlo conoscere. Nicola si presenta svelando di avere 32 anni e di lavorare come magazziniere e arriva dalla Marche, da un piccolo paese in provincia di Ancona.

Luana, che di anni ne ha 38 anni, dopo varie perplessità, accetta di conoscerlo nonostante Tina fosse pronta a scommettere sul suo rifiuto. “Sono qui perché mi hai colpito subito appena ti ho visto nel programma. Sei una bellissima ragazza e dal vivo sei ancora più bella. Sei anche una persona leale, sincera e trasparente“, dice Nicole.

Primo bacio tra Nicola e Luana: il racconto a Uomini e donne

Dopo essersi incontrati nello studio di Uomini e Donne, Nicola e Luana non perdono tempo e decidono di vedersi subito per capire se ci possano essere le basi per continuare la conoscenza. Nella puntata di Uomini e Donne del 22 maggio 2025, Maria De Filippi chiama così il cavaliere e la dama al centro dello studio ed entrambi non nascondono l’entusiasmo per quanto stanno vivendo.

Sia Nicola che Luana spiegano di essere usciti insieme e di essersi baciati nel corso della serata. “Sono contenta e poi c’è stato un bacio”, dice Luana. “Appassionato?”, chiede Gianni Sperti ricevendo la risposta affermativa della dama. “Un bel bacio”, aggiunge Nicola che conferma la versione di Luana.

