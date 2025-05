Nicola Del Freo è il marito di Virna Toppi, ma anche il primo ballerino del Corpo di Ballo del Teatro alla Scala. Una coppia molto unita ed affiatata che si è conosciuta proprio grazie alla danza; una grandissima passione in comune che entrambi hanno trasformato in un lavoro ad altissimi livelli. Tra i due è nato così un grande amore che ha visto la coppia unirsi in matrimonio e successivamente diventare anche genitori di una bellissima figlia. Ma chi è davvero Nicola Del Freo? Classe 1991, Nicola da Messina ha spiccato il volo diventando uno dei ballerini italiani più famosi e conosciuti al mondo.

Melissa Satta: "Ecco come sono rapporti con Matteo Berrettini e mio ex marito Kevin Boateng"/ Silenzio rotto

Dopo aver studiato alla Hamburg Ballett Schule John Neumeier, Nicola ha proseguito la sua formazione come ballerino frequentando la Yorkshire Ballet Summer School e lo Staatsballett di Berlino dove si è stabilizzato per 4 anni fino alle prime soddisfazioni internazionali che gli hanno permesso di vincere il Premio “Positano Premia la Danza – Léonide Massine”. Il primo ballerino della Scala di Milano dalle pagine di un blog si è raccontato a cuore aperto rivelando: “ero un bambino davvero vivace al punto che ho provato diversi sport, avevo sempre voglia di giocare!”.

Samanta Togni e marito Mario Russo si sono lasciati: "Ecco perché"/ E choc sulla mamma: "Tentato suicidio"

Nicola Del Freo e la passione per la danza: “Ballare con mia moglie Virna Toppi? C’è intesa ma è uno stress”

La passione per la danza è nata molto presto in Nicola Del Freo grazie ai suoi genitori: la mamma ha sempre amato l’arte, mentre il padre è un appassionato di musica e grazie a loro da bambino è stato ad uno spettacolo dell’Aterballetto a Reggio Emilia. “Rimasi profondamente colpito da come i corpi dei ballerini si muovevano sulla musica” – ha raccontato il primo ballerino del Teatro Alla Scala di Milano che ebbe un vero e proprio colpo di fulmine per la danza. Da quel momento ha iniziato a prendere lezioni di danza scoprendo di essere dotato di un innato talento che nel corso degli anni gli ha permesso di affermarsi e farsi conoscere a livello internazionale. “La danza è una straordinaria forma d’arte” – ha confessato Nicola che proprio grazie al ballo riesce ad esprimersi al meglio superando la discrezione e riservatezza che lo caratterizzano. Grazie all’amicizia con Roberto Bolle ed un legame molto forte fatto di stima reciproca, Nicola e la moglie Virna approdano in tv, a Danza con me e si fanno conoscere da un pubblico sempre più vasto.

Nicolò di Amici 24, Verissimo: "Fidanzata? Mai stato innamorato"/ "Francesca e Trigno mi hanno aiutato tanto"

La moglie di Nicola Del Freo è Virna Toppi, anche lei ballerina alla Scala di Milano. I due si sono conosciuti nel 2015 proprio sul palco e piano piano si sono innamorati. Dopo una romantica proposta di nozze fatta in montagna i due giovani ballerini si sono sposati nel 2022 e l’anno successivo sono diventati genitori della loro figlia Asia. Sul ballare con la moglie, invece, il ballerino ha le idee chiare: “Sul palcoscenico tra noi c’è intesa e ballare è bellissimo ma c’è più confidenza ma questo può portare a maggiore stress.” Di recente Nicola Del Freo e Virna Toppi hanno partecipato anche a Pechino Express 2025, nella coppia dei PrimiBallerini dimostrando di essere anche simpatici e divertenti oltre che una coppia molto affiatata.