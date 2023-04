Chi è Nicola Del Freo, primo ballerino del Teatro alla Scala/ Marito di Virna Toppi

Nicola Del Freo, gli esordi da giovanissimo fino all’opportunità all’Opera di Berlino

Riuscire a convogliare carriera professionale e vita sentimentale può essere un valore aggiunto, soprattutto quando la passione che unisce viaggia sul medesimo binario. Nicola Del Freo, riconosciuto come uno dei ballerini italiani di maggiore talento, proprio grazie alla danza non ha solo raggiunto i palcoscenici più stimati nel settore ma ha anche conosciuto l’amore della sua vita, Virna Toppa. La carriera del ballerino parte da giovanissimo, alla tenera età di 10 anni; ultimati gli studi e conseguito il diploma si trasferisce subito all’estero per cogliere l’opportunità di ampliare il suo bagaglio artistico.

Nicola Del Freo raggiunge Amburgo per formarsi presso la Ballettschule di John Neumeier all’età di 19 anni; mettendosi subito in mostra come talento cristallino e con estremi margini di crescita. Impiegherà infatti poco tempo prima di essere scritturato dalla Deutsche Oper Berlin. I successi che seguiranno lo porteranno non solo ad essere affermato nel mondo della danza ma anche a ricevere diversi riconoscimenti. In particolare, nel 2017 riceverà il Premio Leonide Massine al Festival di Positano.

Nicola del Freo e Virna Toppi: Primi Ballerini del Teatro alla Scala e insieme da 10 anni

Dopo la fortunata carriera all’estero e in particolare tra Amburgo e Berlino, nel 2018 Nicola Del Freo torna in Italia per rivestire quello che è considerato uno dei ruoli più prestigiosi nel mondo della danza: diventa infatti solista al Teatro alla Scala di Milano. Il suo talento gli farà poi strada per raggiungere l’onore di essere scelto come Primo Ballerino del medesimo palcoscenico, precisamente nel 2021.

Di pari passo con la carriera professionale nel mondo della danza, Nicola Del Freo non ha però dimenticato l’importanza di coltivare anche la vita sentimentale. La sua fortuna è stata di conoscere proprio nel settore la donna che da 10 anni vive al suo fianco: Virna Toppi. I due si sono conosciuti circa 10 anni fa e dopo diversi anni di fidanzamento hanno deciso di suggellare l’amore con uno sfavillante matrimonio, avvenuto nel mese di ottobre dello scorso anno. Con lei, oltre alla passione in comune per la danza, Nicola Del Freo condivide anche il ruolo di prestigio al Teatro alla Scala di Milano. Infatti, Virna Toppi dal 2018 veste i panni di prima ballerina del medesimo palcoscenico.

