La simpatia di Miriana Trevisan era ampiamente nota, ma è evidente che suo figlio Nicola ha ampiamente ereditato il gusto per l’umorismo. Oggi ospite nel salotto di Caterina Balivo a La Volta Buona – al fianco della mamma – salvo un leggero imbarazzo iniziale si è messo in evidenza con il suo carattere già ben definito e soprattutto per le idee più che chiare in relazione al rapporto con i genitori.

Parte subito con qualche battuta Nicola, figlio di Miriana Trevisan e Pago: “Se ho fatto conoscere una fidanzatina a mamma? Non lo farei mai perchè le direbbe cose imbarazzanti tipo che ho dormito con lei fino ai 12 anni o che russo…”. Il 16enne passa poi a raccontare il rapporto con i genitori: “Ora vivo con mamma, se penso di andare a vivere da solo con papà? Mai!”. Udita la risposta, Miriana Trevisan ha scherzosamente esultato alzandosi in piedi scatenando il divertimento dei presenti.

Nicola Settembre, il figlio di Miriana Trevisan a La Volta Buona: “Mamma è la donna più importante della mia vita…”

Arriva poi il momento delle dichiarazioni a La Volta Buona; Nicola – figlio di Miriana Trevisan e Pago – ha quasi commosso anche Caterina Balivo con le sue parole dense d’amore per la mamma. “E’ stupenda, è una delle persone più belle che conosco; ma io gliele dico ogni giorno queste cose, che la amo soprattutto. Per me è la donna più importante che rimarrà nella mia vita per sempre, insostituibile da nessuna”.

A proposito di futuro, con una mamma showgirl e conduttrice e un papà cantante, Nicola Settembre – figlio di Miriana Trevisan e Pago – prende giustamente tempo prima di avere le idee chiare. “Cosa sogno di fare? In realtà non lo so, per ora vado a scuola; a 16 anni è difficile sapere cosa vuoi fare da grande. La musica mi piace tanto”.

