Tutto su Nicola, il cavaliere del trono over di Uomini e Donne che corteggia Sabrina Zago e che regalerà alla dama il suo lieto fine.

Tra i protagonisti della puntata di Uomini e Donne del 14 ottobre 2025 spunta anche Nicola, un cavaliere che si presenta in studio per la prima volta per incontrare Sabrina Zago, la bellissima dama del trono over che, dopo le delusioni sentimentali della scorsa stagione e un’estate dedicata al lavoro e alla famiglia, ha deciso di rimettersi nuovamente in gioco tornando nel parterre senior. Sabrina è così uscita prima con Joseph e poi con Antonio ma con entrambi non è scattata la scintilla.

Nella puntata di Uomini e Donne di oggi, infatti, Tina Cipollari punta il dito contro Sabrina a cui non piacerebbe Antonio. La dama, però, assicura che non è affatto così ma l’arrivo di Nicola non la lascia indifferente al punto che, nelle prossime puntate di Uomini e Donne, Sabrina lascerà il programma proprio con Nicola.

Chi è Nicola, il cavaliere di Uomini e Donne che ha conquistato Sabrina Zago

Di Nicola non si sa assolutamente niente. Il signore, di bell’aspetto e dai modi eleganti, dovrebbe essere più o meno coetaneo di Sabrina Zago avendo un’età tra i 50 e i 60 anni. Della vita privata del cavaliere, del suo passato sentimentale e della sua professione, tuttavia, non si sa assolutamente nulla. Ad oggi, infatti, non si sa se abbia figli, se in passato sia stato sposato e quale professione svolga.

Quel che è certo è che l’arrivo di Nicola ha travolto Sabrina Zago che ha iniziato la nuova stagione con una buona predizione sperando di poter trovare l’amore e, ad oggi, sembra esserci riuscita. Nelle prossime puntate, infatti, Nicola e Sabrina saranno i primi a lasciare il programma.

