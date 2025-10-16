Tutto su Nicola, il cavaliere del trono over di Uomini e donne: dichiarazione in studio per Sabrina Zago.

Tra i cavalieri del trono over di Uomini e Donne c’è anche Nicola, un signore di bell’aspetto che ha conquistato le attenzioni di Sabrina Zago che ha cominciato la stagione uscendo con altri cavalieri come Joseph ed Enrico. Tuttavia, dopo aver chiuso con il primo ed essere uscita con il secondo, con Nicola è scattato subito qualcosa in più. Il signore di cui non si hanno informazioni personali se non che è in pensione, non ha svelato il suo passato sentimentale. Non si sa, infatti, se abbia dei figli e se in passato sia stato sposato.

Il suo aspetto fisico, tuttavia, è piaciuto a Sabrina che ha poi trovato una persona con cui poter parlare di tutto e trascorrere piacevoli momenti. Un feeling speciale che sembra destinato a crescere sempre di più come si evince dalle parole del cavaliere.

Nicola e l’esclusiva a Sabrina Zago a Uomini e Donne

Nella puntata di Uomini e Donne del 16 ottobre 2025, Sabrina Zago si ritrova al centro dello studio sia con Nicola che con Enrico. Se nella scorsa puntata la dama aveva detto di voler portare avanti con entrambi i cavalieri, nella puntata odierna la situazione cambia.

Sabrina, infatti, decide di chiudere con Enrico e continuare con Nicola pur non dando a quest’ultimo l’esclusiva. Da parte sua, invece, Nicola fa un passo in più. “Tu non mi dai l’esclusiva, io invece corteggio solo te”, dice il cavaliere stupendo così Sabrina con quella che sembra una vera e propria dichiarazione.