Nicola arriva a Uomini e Donne per Luana

Nella puntata di Uomini e donne del 20 maggio 2025, in studio, è arrivato Nicola, un ragazzo che, dopo aver visto Luana attraverso il televisore, ha deciso di chiamare la redazione per provare a conoscerla e a corteggiarla. Chiamata al centro dello studio da Maria De Filippi, Luana non ha nascosto lo stupore di doversi accomodare ma la conduttrice l’ha subito rassicurata rivelandole la presenza di una persona venuta in trasmissione esclusivamente per conoscerla. Luana che non sta uscendo con nessun altro cavaliere ha così tirato un sospiro di sollievo accomodandosi sulla sedia al centro dello studio dove, poco dopo è arrivato Nicola.

In jeans e t-shirt, Nicola ha subito conquistato le attenzioni dello studio, ma anche dei telespettatori che hanno espresso immediatamente il loro apprezzamento per il suo arrivo in trasmissione, ma cosa farà Luana? Deciderà di conoscerlo o lo manderà a casa?

Nicola fa impazzire il pubblico di Uomini e Donne

Nicola ha 32 anni, arriva da un paesino nelle Marche in provincia di Ancona e lavora come magazziniere in un negozio di ricambi per auto. “Sono qui perché mi hai colpito subito appena ti ho visto nel programma. Sei una bellissima ragazza e dal vivo sei ancora più bella. Sei anche una persona leale, sincera e trasparente“, dice Nicola ricevendo gli applausi del pubblico.

“Io ne ho 38 di anni e se per te non è un problema puoi restare”, dice Luana che poi balla con il suo nuovo corteggiatore che sta ricevendo anche grandi complimenti sulla pagina ufficiale di Uomini e Donne. “No vabbè questo ragazzo proprio Luana deve corteggiare….lui va bene per fare il tronista”, scrive qualcuno. E ancora: “Finalmente un bel ragazzo”, “Molto carino questo ragazzo”, “Luana se non lo tieni tu vengo a prenderlo io”. Luana, per il momento, ha comunque deciso di conoscerlo: nascerà qualcosa tra i due?