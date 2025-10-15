Nicole Moscariello, chi è la moglie di Andrea Roncato: sposati dal 2017, il primo incontro è avvenuto grazie alla figlia di lei

Nicole Moscariello, chi è la moglie di Andrea Roncato: matrimonio e vita privata

Oggi pomeriggio tra gli ospiti de La volta buona troviamo Andrea Roncato, che si racconterà ai microfoni di Caterina Balivo nel nuovo appuntamento in onda su Rai 1. Il celebre attore, oltre ad una lunga carriera divisa tra cinema e tv, vive da anni anche una romantica storia d’amore al fianco della moglie Nicole Moscariello, sposata nel 2017 a Bracciano dopo sette anni di fidanzamento.

Perché è finito il matrimonio tra Andrea Roncato e Stefania Orlando?/ "Lei è uscita di casa e..."

Ma che cosa sappiamo in merito alla vita di privata di Andrea Roncato e, in particolare, alla moglie Nicole Moscariello? Classe 1968, non è una donna avvezza ai riflettori della televisione e dello spettacolo e ha sempre cercato di tutelare al massimo la propria privacy. I due si conoscono da tantissimi anni, sono legatissimi alla loro famiglia nonché grandi amanti degli animali.

Andrea Roncato, morto il coniglio Pippo/ Il lutto condiviso con la moglie Nicole Moscariello: "Parte di noi"

Inoltre, di lei sappiamo che ha una figlia nata da una precedente relazione: si chiama Giulia Elettra Gorietti, è attrice e, nel suo privato, è moglie dell’attaccante e capitano del Catanzaro Pietro Iemmello nonché mamma di una bambina, Violante.

Andrea Roncato e Nicole Moscariello: il primo incontro

Ma come si sono conosciuti Andrea Roncato e la moglie Nicole Moscariello? A fare da tramite fu proprio la figlia della donna, Giulia Elettra Gorietti, che ai tempi lavorava sul set del film di Silvio Muccino Ricordati di me, proprio al fianco dell’attore.

Nicole Moscariello, moglie di Andrea Roncato: “Mi spaventava la fama da playboy”/ L’attore: “Non sono così!”

All’inizio la donna era piuttosto restia ad una conoscenza Alla fine, però, come da lei raccontato in un’intervista di coppia a La volta buona dello scorso aprile, “ho ceduto dopo 7 mesi di insistenza. Mi spaventava la sua fama da playboy, poi ho capito che invece era una persona con le idee chiare”.

Lo stesso Roncato ha spiegato “Con lei sono maturato, ho iniziato a riflettere sulla mia vita da uomo; spesso tendiamo all’ostentazione ma la chiave è capire chi sei davvero”. Tra loro ci sono 21 anni di differenza ma, come da lei sottolineato, “la differenza d’età non è mai stata un problema, anche perché io non ero una bambina quando l’ho conosciuto; avevo già una figlia e un matrimonio alle spalle”.