Chi è Nicole Pallado, ospite a Le Iene Inside: vita privata, carriera e gossip sull'influencer e make-up artist da 688mila follower

Ospite questa sera della trasmissione Le Iene Inside, l’influencer Nicole Pallado parlerà dei suoi tanti “ritocchini” estetici dei quali non ha mai fatto alcun mistero, confessando in varie trasmissioni televisive di aver modificato (com’è facile intuire dalle sue foto) il naso, le labbra, gli zigomi e il seno: un volto, insomma, facilmente riconoscibile specialmente per chi è solito bazzicare sui social dato che sul solo Instagram conta (al momento) esattamente 688mila follower.

In attesa della sua comparsa nella trasmissione di Italia 1, è interessante soffermarci un attimo sulla domanda che molti si faranno, ovvero – ovviamente – chi è Nicole Pallado e perché è considerata famosa: nata nel 1996 in quel di Padova, dopo aver tentato la strada del turistico con un diploma al Tecnico padovano intitolato a Leonardo Da Vinci, ha deciso di buttarsi immediatamente in quella che è sempre stata la sua più grande passione, ovvero la cosmesi.

Chi è Nicole Pallado: vita privata e gossip sull’influencer e make-up artist

La carriera di Nicole Pallado, così, è iniziata piuttosto rapidamente con alcuni tutorial di make-up e recensioni di prodotti che le hanno garantito un cospicuo seguito sui social: accumulata una certa fama, è diventata quella che potremmo definire una “influencer professionista” e i numeri che vanta oggi online ne sono la chiara dimostrazione; mentre oltre alla carriera sui social ha anche lanciato una sua personalissima linea di trucchi, venduti con il nome di “Nicole P cosmetics“, anche questi con un discreto successo.

D’altra parte, la vita di Nicole Pallado vissuta in larghissima parte sotto i riflettori dei social accesi 24 ore su 24 ci permettono anche di sapere un paio di retroscena salienti per tutti gli appassionati di gossip: famosa è, per esempio, la relazione con Alessandro Borgato interrotta dopo un tradimento (poi perdonato!) da parte dell’amica Melissa Tani; oppure la successiva con il geometra – anche lui piuttosto famoso sui social – Francesco Grieco che è durata poco più di un anno.

Dopo quelle due esperienze – almeno, per quello che ci è dato sapere – Nicole Pallado già nel 2021 ha iniziato una frequentazione con Marco Cagnin che procede ancora serratissima a distanza di più di quattro anni; mentre per ora non sembrano esserci in cantiere né delle possibili nozze, né un bimbo o una bimba che farà il suo ingresso nella loro vita.