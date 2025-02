Tutto su Nicole Santinelli, l’ex tronista di Uomini e Donne che smaschera Mario Cusitore

Nicole Santinelli è l’ex tronista di Uomini e Donne finita sotto le luci dei riflettori per una segnalazione su Mario Cusitore. Classe 1993, romana la giovane è diventata nota nel 2022 quando è stata scelta come tronista nel dating show di Canale5. Bellissima, bionda, con una propria indipendenza e una grande voglia di trovare l’amore, Nicole Santinelli ha provato a trovare l’uomo giusto nel programma di Maria De Filippi concludendo il proprio percorso con la scelta di Carlo Alberto Mancini.

Una scelta che non ha portato ad una vera e propria storia d’amore tra Nicole Santinelli e l’ex corteggiatore che si sono detti addio dopo poche settimane chiudendo definitivamente il rapporto.

Nicole Santinelli smaschera Mario Cusitore a Uomini e Donne con una telefonata

Nicole Santinelli, nella puntata di Uomini e Donne del 25 febbraio 2025, torna al centro della discussione per la segnalazione su Mario Cusitore che è stato pizzicato con l’ex tronista mentre si baciavano. Nonostante il cavaliere 45enne abbia provato a difendersi smentendo la segnalazione, la redazione di Uomini e Donne decide di mettere le cose in chiaro chiedendo a Nicole Santinelli di confermare le parole di Mario. Nella puntata odierna, così, l’ex tronista interviene in trasmissione con una telefonata.

Durante la telefonata, Maria De Filippi prova a capire cos’è successo tra Mario e l’ex tronista che, poi, conferma il bacio portando tutto a galla. Di fronte alle parole della Santinella, Maria De Filippi ne prende atto mettendo un punto definitivo all’avventura di Cusitore nel parterre del trono over. Finisce così definitivamente l’avventura del 45enne napoletano nel programma dell’amore di canale 5.