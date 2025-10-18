Chi è Nicole Schmitz, mamma di Edoardo Purgatori: l'ex moglie del giornalista Andrea, morto nel 2023, è una storica e critica d'arte e...

CHI È NICOLE SCHMITZ? LE NOZZE NEL 1992 E LA SEPARAZIONE DOPO…

Chi è Nicole Schmitz, mamma di Edoardo Purgatori ed ex moglie di Andrea, il giornalista scomparso nel 2023? Quest’oggi, nella puntata di “Verissimo” che ci accingiamo a vedere su Canale 5 sarà presente infatti nel sempre ricco parterre di ospiti di Silvia Toffanin uno dei tre figli del conduttore televisivo e saggista, venuto a mancare all’età di 70 anni e attorno alle cause della morte è stato disposto il rinvio a giudizio per alcuni medici: e, in attesa di ascoltare cosa racconterà il figlio Edoardo, attore che in questo periodo è in scena con uno spettacolo di cui è protagonista, possiamo accendere i riflettori sulla vita privata ha firmato diversi speciali e programmi su La 7 scoprendo chi è Nicole Schmitz e com’è nata la storia d’amore con Andrea Purgatori.

Per raccontare chi è Nicole Schmitz, mamma di Edoardo Purgatori, dobbiamo ricordare brevemente la sua storia d’amore con Andrea: come sappiamo il giornalista capitolino e questa critica d’arte di origini tedesche sono stati sposati, prima di separarsi: dal loro matrimonio, oltre ad Andrea (classe 1989), il più noto dei tre per via dalla sua oramai lunga carriera di attore che è cominciata da ragazzo nel 2007, erano nati pure Ludovico e Victoria. Gli altri due fratelli, assieme alla madre Nicole Schmitz, sono meno avvezzi alla ribalta e infatti una delle rare occasioni in cui sono apparsi in pubblico è stato proprio, nel luglio del 2023, in occasione proprio dei funerali del papà a Roma, nella Chiesa degli Artisti in Piazza del Popolo.

MOGLIE DI PURGATORI: LA RICERCA CON I FIGLI DELLA VERITA’ SU…

E in quell’occasione, pur mostrando un dolore contenuto, spiccavano anche le lacrime dell’ex moglie e che ci aiutano a raccontare qualcosa in più su chi è Nicole Schmitz, mamma di Edoardo Purgatori: la donna, coetanea del giornalista e sceneggiatore romano, è sempre rimasta lontana dai riflettori e, a maggior ragione, dopo che lei e il compagno si erano detti addio. Della donna comunque -assente dai social dato che non sono riconducibili a lei profili noti- sappiamo che, oltre a essere critica è pure storica dell’arte: lei e Purgatori erano convolati a nozze nel lontano 1992, nel corso di una cerimonia celebrata a Coira in Svizzera. Non sono invece noti i motivi che li avevano portati, qualche anno dopo alla separazione.

Nel nostro piccolo ritratto alla scoperta di chi è Nicole Schmitz, ex moglie di Andrea Purgatori, possiamo aggiungere un altro dettaglio: il matrimonio tra la critica d’arte tedesca e il giornalista e regista fu celebrato tre anni dopo l’arrivo di Edoardo, il primogenito di casa Purgatori. Successivamente, come detto, i due avevano scelto di prendere strade diverse e da allora non si hanno notizie circa la vita privata della donna, mentre, come sappiamo, il volto noto di La 7 si era legato sentimentalmente nell’ultimo periodo a una donna più giovane di lui, Errica Dall’Ara, anche lei lontana dalle luci del mondo dello showbiz come la Schmitz e impegnata, a quanto sappiamo, nel mondo della comunicazione istituzionale.