Chi è Nicoletta Biancardi, moglie di Peppe Quintale: insieme genitori di Giacomo

Nicoletta Biancardi, la moglie di Peppe Quintale, è al suo fianco da tutta la vita. I due hanno avuto un figlio, Giacomo, che in passato ha avuto una patologia degli occhi che si pensava fosse un tumore: oggi a quanto pare il figlio dell’attore napoletano sarebbe sotto controllo. Se Peppe ha sempre usato un certo riserbo nel parlare della moglie Nicoletta, che ha mostrato poche volte anche nei suoi post social, diverso è per Giacomo, del quale ha parlato spesso, elogiando di recente il suo attaccamento a Napoli come città e come squadra di calcio, nonostante la famiglia viva a Milano.

Chi è Nicoletta Biancardi, moglie di Peppe Quintale: lontana dal mondo dello spettacolo

Peppe Quintale, attore e attualmente tra i concorrenti di Tale e Quale Show, è sposato da tantissimi anni con Nicoletta Biancardi. La moglie di Peppe Quintale non appartiene al mondo dello spettacolo: la donna, infatti, è lontana dalle luci dei riflettori e a quanto pare non ama neppure troppo apparire, tanto che su Instagram ha un profilo privato, dal quale si evince però che lavora come rappresentante di prodotti di bellezza.

Sempre dai social, però, si evince quanto sia forte il legame tra i due, che stanno insieme da più di venti anni. Peppe, infatti, pubblica spesso sui social foto in compagnia della moglie. Nel 2023, festeggiando il suo compleanno, l’attore napoletano ha scritto sui social: “50 li porti alla stragrande amore mio! Buon compleanno a te… Meriti ogni bene per la donna che sei e per quanto amore mi dai”. Un legame profondo, dunque, e un amore che nonostante il tempo continua ad essere molto forte.