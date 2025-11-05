Chi è Nicoletta Mantovani, la moglie di Luciano Pavarotti: il legame con il marito, gli anni dopo la sua morte, la malattia e un nuovo amore

Nonostante la scomparsa del suo amato marito nel 2007, Nicoletta Mantovani continua a ricordarlo quotidianamente. E in occasione dei suoi 90 anni ha organizzato una festa all’Arena di Verona, con numerosi musicisti. “Dopo di lui sono stati anni pieni di tutto. Pieni di grande dolore ma anche di voglia di rinascita, come avrebbe voluto lui. Lui era un grande amante della vita. Ho cresciuto nostra figlia, come avrebbe voluto, e ho creato una fondazione per portare avanti il suo progetto di portare la lirica a tutti e dare possibilità ai nuovi cantanti“.

Negli anni della loro storia d’amore, a Nicoletta Mantovani è stata diagnosticata la sclerosi multipla. Fu proprio Luciano ad aiutarla, spronandola a guardare il lato positivo della malattia. “Lui era così: mi diceva di guardare non quello che mi avrebbe tolto, ma quello che mi avrebbe portato. All’inizio non è stato semplice ma poi ho fatto così. Ad esempio una delle prime cose che mi è successo è stato perdere la vista, e quando l’ho recuperata è stata poi una grande gioia”.

Chi è Nicoletta Mantovani, la moglie di Luciano Pavarotti: il nuovo amore

Nicoletta Mantovani, dopo la morte di Luciano Pavarotti, è stata a lungo sola ma nel 2020 ha trovato un nuovo amore, Alberto Tinarelli, con il quale è convolata a nozze pochi mesi dopo. I due si sono ritrovati a vivere insieme durante il periodo del lockdown, passando dunque 24 ore su 24 insieme per diversi mesi. Così, qualche tempo dopo, per Nicoletta è arrivata la proposta di matrimonio da parte di Alberto, molto caro anche ad Alice, sua figlia. A “Verissimo”, la moglie di Luciano Pavarotti ha raccontato: “Sono sposata da cinque anni. Lui è una persona straordinaria, molto intelligente. È stata una fortuna per la mia vita, viviamo insieme tante cose. Forse me lo hanno mandato dal cielo”.