C’è anche Nicolò Filippucci tra i protagonisti del Serale di Amici 24, nel team capitanato da Anna Pettinelli e Deborah Lettieri. La storia personale del giovane talento parte dalla provincia di Perugia, più precisamente da Corciano, dove è nato nel 2006 e dove sin da giovanissimo si è appassionato di musica, al punto da studiare in conservatorio e prendere parte ad uno spettacolo teatrale a soli 9 anni, intitolato Giungla.

Ad Amici il giovane cantante ha portato tutto il suo talento, le sue capacità e il grande entusiasmo che lo contraddistingue. Sin da subito Anna Pettinelli ha puntato l’attenzione su di lui, intravedendo in lui un bellissimo potenziale tutto da esplorare e da valorizzare, come sta effettivamente riuscendo a fare in queste prime puntate del Serale. La coach di canto ha sin da subito voluto puntare su di lui, proponendogli la maglia del Serale, inizialmente da lui rifiutata per aver richiesto una parità di giudizi con tutti i suoi colleghi (erano necessari almeno 3 sì) e alla fine conquistata.

Nicolò Filippucci è entrato subito nel cuore di Anna Pettinelli, che ad Amici 24 non ha mai smesso di credere nel suo talento al punto da portarlo sino alla fase del Serale. Nonostante le critiche spesso ricevute da Rudy Zerbi, il giovane cantante si sta mettendo in mostra e sta vincendo anche importanti sfide, come quella con il collega Jacopo Sol; a difenderlo a spada tratta c’è come sempre la sua insegnante di canto che, nella precedente puntata del Serale, ha polemizzato con Amadeus per un voto mancato al suo pupillo.

Nicolò è uno dei grandi protagonisti di questa edizione e la vittoria potrebbe davvero essere alla sua portata; ma, carriera a parte, quali sono le informazioni reperibili sulla sua vita privata? Ebbene, al momento non sappiamo se abbia una fidanzata o se sia single e lui stesso non ne ha mai apertamente parlato. Negli ultimi giorni si è parlato di un presunto avvicinamento a Francesca Bosco, in una sorta di “triangolo” con Jacopo Sol, ma Nicolò ha sempre spiegato di essere a lei legato soltanto da un rapporto di grande amicizia.

