Nicolò Filippucci eliminato da Amici 24: le polemiche dopo l’addio

Nella casetta di Amici 24 è ancora tempo di fare i conti con la rabbia e gli strascichi dell’eliminazione di Nicolò Filippucci dal programma di Canale Cinque. Il giovane artista ha salutato la trasmissione in anticipo rispetto alle previsioni dei fan e ovviamente la sua uscita di scena ha fatto infuriare il pubblico. “Una delle eliminazioni più clamorose della storia di Amici”, “Un addio totalmente ingiusto” sono solo alcuni dei commenti circolati sui social dopo l’addio del talentuoso cantante che in molti davano per favorito in vista della finale di questa sera. Niente da fare invece, Nicolò si è visto costretto a salutare la Casetta che tanto gli ha insegnato negli ultimi mesi.

Nonostante l’addio anticipato ad Amici 24, però, Nicolò si è ritrovato a fare i conti con una valanga di messaggi e sostegni sui social da parte dei fan. Tra i tanti abbracci virtuali rivolti al ragazzo, anche quello della prof Anna Pettinelli, la prima a credere nel talento del ragazzo: “Anche se non sei in finale, sei comunque nella storia. Ti ho scelto a settembre e ti sceglierei di nuovo mille volte perché sei speciale”.

Amici 24, chi vincerà il talent senza Nicolò?

L’uscita di scena di Nicolò da Amici 24 ha ovviamente ribaltato il tavolo in vista della finale del talent di Canale Cinque. Il programma condotto da Maria De Filippi si riproporrà al pubblico Mediaset con una serie di sorprese e un vincitore ancora tutto da definire. Grandi chance per il cantante Trigno, già dominante sulle piattaforme musicali, mentre anche Alessia, la ballerina e fidanzata di Luk3 è da tenere sott’occhio per un eventuale trionfo.

Tutto può accadere, intanto però Nicolò ha annunciato ai suoi fan l’uscita del suo primo EP, un progetto sudatissimo e che sicuramente verrà accolto con grande entusiasmo da parte dei fan. E intanto non si placano le proteste sui social da parte dei fan. Infine, chi si chiede se Nicolò abbia una fidanzata, al momento la risposta è no.

