CHI È NICOLÒ MARTINENGHI: TRA I FAVORITI NEI 100 RANA ALLE OLIMPIADI PARIGI 2024!

Chi è Nicolò Martinenghi? Gli appassionati naturalmente sanno che parliamo di uno dei nostri nuotatori più forti, simbolo della Nazionale italiana di nuoto che negli ultimi anni ci ha regalato soddisfazioni enormi e vuole proseguire su questa lunghezza d’onda anche alle Olimpiadi Parigi 2024. Ne parliamo in particolare oggi, domenica 28 luglio, perché è il giorno della finale dei 100 rana, che è la specialità d’elezione di Nicolò Martinenghi, il quale su questa distanza e stile ha già raccolto tantissime gioie negli ultimi anni, come analizzeremo meglio fra poco.

Dobbiamo aggiungere che alle Olimpiadi Parigi 2024, come d’altronde normale ai Giochi, non ci saranno i 50 rana, perché la distanza più breve si disputa solo in stile libero, di conseguenza per Nicolò Martinenghi sarà oggi il giorno fondamentale per le speranze di podio e magari anche di vittoria individuale, poi fra qualche giorno tornerà in acqua pure per la staffetta 4×100 mista, della quale è naturalmente il titolare della frazione a rana, per provare a scrivere altre pagine di storia, alle quali d’altronde ormai ci hanno abituato Nicolò Martinenghi e i suoi compagni.

CHI È NICOLÒ MARTINENGHI: LA CARRIERA E I TITOLI

Ecco allora che adesso diventa doveroso dire davvero chi è Nicolò Martinenghi presentando i grandi successi della sua carriera a chi non lo conoscesse e magari segue il nuoto (o lo sport in generale) solo in occasione delle Olimpiadi. Nato a Varese il 1° agosto 1999, Nicolò Martinenghi arrivò alla scorsa edizione dei Giochi Olimpici a Tokyo con l’etichetta di grande talento emergente che si consacrò proprio in Giappone con una doppia medaglia di bronzo, sia nei 100 rana sia con la staffetta 4×100 mista. L’anno in assoluto migliore della sua carriera fu però il 2022, anche grazie alla compresenza nella stessa estate di Mondiali ed Europei.

Nicolò Martinenghi infatti ai Mondiali di Budapest fu medaglia d’oro nei 100 rana, argento nei 50 e poi di nuovo d’oro con la staffetta mista, un’impresa a dir poco leggendaria in una gara che è da sempre monopolio praticamente esclusivo degli Usa o al massimo qualche volta dell’Australia, mentre agli Europei di Roma fu tris d’oro, vincendo i 100 e anche i 50 individuali più la staffetta. In seguito si è confermato sempre ad altissimi livelli con altri due argenti iridati nei 100 rana nei Mondiali di Fukuoka 2023 e infine Doha 2024, disputati lo scorso febbraio. Una carriera già eccezionale, che Nicolò Martinenghi proverà a rendere ancora più bella alle Olimpiadi Parigi 2024…