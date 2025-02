Nicolò Filippucci è uno degli allievi più amati della scuola di Amici 24. Il cantante è nato a Corciano in provincia di Perugia nel 2007 e sin da piccolo è un grande appasionato di musica. Per ora non si conosce ancora esattamente il suo peso e la sua altezza ma certamente è piuttosto alto. Grazie ai suoi ricci ha fatto impazzire molti fan e anche se sembra più grande della sua età, si sa con certezza che ha 17 anni.

Chi è Nicolò di Amici 24? Il cantante sta facendo molto parlare di sè dopo che Anna Pettinelli gli ha consegnato la prima maglia per il serale. Ebbene sì, sarà lui il primo concorrente ad accedere al prime time dello show! Nicolò ha convinto i giudici con la canzone “Chandelier” di Sia per poi essersi esibito in “Jealous” e aver meritato di passare direttamente alla nuova fase del programma. Del resto, nonostante sia giovanissimo vanta già una carriera incredibile e un bagaglio di esperienze che pochi ragazzi della sua età hanno collezionato.

Sui genitori di Nicolò Filippucci non si sa nulla, se non che lo hanno sempre supportato e incoraggiato nella sua passione più grande, quella per il canto. Infatti, sin da quando aveva solo 7 anni si è avvicinato alla disciplina conquistandosi un posto nel conservatorio Morlacchi di Perugia dove ha partecipato ad uno spettacolo teatrale intitolato “Giungla“. Non solo, molti riconducono il suo nome a quello di Marco Mengoni. Il motivo? Nicolò di Amici 24 ha vinto un contest dedicato al cantante, sempre in provincia di Perugia.

Ma veniamo alla curiosità più grande dei fan: Nicolò è fidanzato? Purtroppo sui social tutto tace e non si hanno informazioni sulla vita privata del cantante. Sul lato sentimentale il giovane non si è mai pronunciato, e dunque resta ancora un mistero. Anche nella scuola di Amici 24 Nicolò non ha mai intrapreso una relazione e non ha mai avuto flirt, ma qualora dovesse innamorarsi, vi terremmo sicuramente aggiornati! Appena entrato nella scuola di Amici, il cantante non era stato apprezzato da Rudy Zerbi, il quale dopo l’esibizione gli aveva detto tali parole: “Non mi è piaciuto perché questo modo di cantare così lezioso… Questo è un pezzo molto dilaniato, sofferto e ruvido. Lui lo cantava in modo pulito con il vocione e non mi piace”.