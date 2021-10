Chi è Nika Paris, X Factor 2021 squadra Mika/ Dalla Bulgaria a Milano

Chi è Nika Paris concorrente X Factor 2021

Nika Paris è una delle tre concorrenti di X Factor 2021 che fanno parte del roster di Mika. Nikol Palascheva, questo il vero nome della giovane artista, è nata a Sofia il 20 aprile del 2005, la madre è un’ex nuotatrice e il padre è un noto chef. Parla molto bene l’inglese e francese e attualmente sta studiando spagnolo e italiano. All’età di quattro anni ha scoperto la passione per il canto e per la musica, e a 8 anni ha partecipato al programma “The Slavi’s show” e successivamente all’Eurovision Junior. Nel 2020, proprio durante il Lockdown, inizia a lavorare in Italia con Dariana Koumanova, musicista e produttore che aveva già conosciuto nel 2013 in occasione di una selezione canora a Sofia. All’inizio di 2021 si è trasferita a Milano dove ha iniziato a scrivere i suoi brani in lingua inglese, francese e italiana.

Nika Paris, il suo percorso a X Factor 2021

“Mi chiamo Nika Paris perché il mio nome è Nicole, tutti i miei amici mi chiamano così. Paris da Parigi perché mia nonna ha origini francese. Io non sono semplice per niente: sono complicata, estroversa e spesso vivo nel mio mondo”, ha detto presentandosi a X Factor. Rivediamo il percorso di Nika Paris a X Factor 2021. Ai casting si è presentata con la cover del brano “Je veux” di ZAZ e ha conquistato tutti e quattro i giudici grazie alla sua interpretazione intensa ed emozionante. Nella fase dei Bootcamp è stata affidata a Mika, conquistato dalla sua cover di “Flou” di Angèle. Infine nella fase finale degli Homo Visit, Nika è riuscita a conquistare un posto ai Live con la cover di “La chanson de Prevert” di Serge Gainsbourg. Mika ha espresso grande ammirazione per la giovane artista: “Guarda Nika. A soli 16 anni ha lasciato la Bulgaria, si è trasferita a Milano, si presenta in tv in una lingua diversa dalla sua e canta in un’altra lingua ancora (inglese). Sta costruendo la sua identità in un modo che solo vent’anni fa sarebbe stato impensabile”, ha detto su Repubblica.

Video, le Audition di Nika Paris a X Factor 2021

