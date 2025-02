Nikita Pelizon è un personaggio molto conosciuto negli ultimi anni grazie ai social e ha partecipato inoltre a diversi reality. La ragazza – classe 1994 – sarà una delle ospiti della trasmissione Verissimo, in onda Sabato 1 Febbraio 2025. Una carriera versatile iniziata a soli 18 anni, andiamo a vedere meglio chi è Nikita Pelizon e cosa fa.

Nikita Pelizon ha cominciato come modella a 18 anni, è sempre stata una grandissima appassionata di moda ed ha fatto pian piano il suo ingresso nel mondo della tv. Nel 2018 era una single nel noto programma Temptation Island, poi ha partecipato al programma Ex on the Beach in quanto ex di Matteo Damante. Ha un grandissimo legame in generale con il mondo dei reality.

Nikita ha partecipato insieme ad Helena Prestes a Pechino Express nel 2022 e successivamente – sempre nello stesso anno – ha vinto il Grande Fratello Vip 7. In questa edizione è tornata come ospite per andare a trovare e difendere l’amica Helena, protagonista di questa edizione del Grande Fratello. Lei intanto si sta cimentando in tanti ruoli.

Nikita Pelizon, il rapporto con i genitori e le tante passioni

Nikita ha lasciato casa quando aveva solo 16 anni. La ragazza ha infatti raccontato di come si sentisse limitata dal credo dei genitori, entrambi testimoni di Geova e non riuscisse a fare ciò che voleva. Da qui la decisione di andare via, stessa posizione presa da Raffaele e Jessica, i suoi fratelli. Grazie alla moda Nikita ha subito mostrato però di poter intraprendere una carriera da sola.

Nikita ha inciso una canzone e disegna opere d’arti, ha un gran rapporto con l’arte ma ho dovuto confrontarsi anche con tante critiche come ha raccontato a Superguida.tv: “All’inizio è stato difficile, tendevo a voler piacere a tutti ma diventa disumano. Il rapporto con gli hater è cambiato quando ho capito che bisogna accettarli”.

Recentemente la donna ha avuto un incidente domestico ed è andata anche in Ospedale: “Ho avuto tantissima paura, sono finita di là e sono tornata di quà, non l’ho raccontato neanche sui social. Dovrò ancora sottopormi a dei controlli ma le cose vanno meglio”. Al momento non sappiamo se Nikita Pelizon è single o fidanzata, ma dai social sembrerebbe al momento single.