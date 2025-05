CHI È NIKO CUTUGNO: “PER 7 ANNI HO PORTATO SOLO IL COGNOME DI MAMMA, POI…”

Chi è Niko Cutugno, il figlio di Toto, e cosa sappiamo di lui e del suo rapporto con il compianto papà? Questo pomeriggio, nel salotto televisivo di “Verissimo”, si tornerà a parlare del cantautore scomparso quasi due anni fa, nell’agosto del 2023, all’età di 80 anni (raccontiamo le cause della sua morte in un altro pezzo online quest’oggi): e per farlo in studio ci sarà l’unico erede dell’artista originario di Fosdinovo (MS), avuto peraltro nel corso di una love story extraconiugale e che, di recente, ha dato alle stampe un volume autobiografico in cui racconta non solo la loro complessa storia ma pure diversi aneddoti ancora inediti. E, in attesa di ascoltare cosa racconterà a Silvia Toffanin, scopriamo qualcosa di più su chi è Niko Cutugno, il figlio di Toto.

Francesco, chi è il papà di Mattia Zenzola e malattia/ "Grato che sia ancora con me, ho temuto di perderlo"

Per raccontare chi è Niko Cutugno, il figlio di Toto, dobbiamo brevemente ripercorrere la vita sentimentale di uno degli artisti italiani di maggior successo all’estero degli ultimi decenni oltre che una relazione fatta di alti e bassi con quello che oggi è, di fatto, il suo unico erede: infatti Toto Cutugno era sposato con la sua storica compagna, Carla Galli, dal 1971 e anche se la coppia non aveva avuto figli in seguito aveva deciso, di comune accordo, di riconoscere proprio Niko, nato nel corso di una breve relazione extraconiugale. Di questo e di altro si parla in “Fino all’ultimo respiro”, il memoir che Cutugno jr. ha pubblicato per i tipi di Baldini & Castoldi Editore, raccontando chi era quel padre con cui ha stabilito un rapporto solamente dopo anni, cosa che l’ha portato a pensare di essere solo “il frutto di un tradimento”.

Chi è Cristina la madre di Niko Cutugno/ "Papà Toto? Possessivo e narcisista: mamma andò in depressione e.."

FIGLIO DI TOTO CUTUGNO, “PAPA’ AMAVA USARE LE BUGIE COME ADRENALINA PER…”

Scoprendo chi è Niko Cutugno, il figlio di Toto, colpisce molto quest’affermazione del classe 1989 che, in un’intervista concessa qualche tempo fa a Radio DeeJay, aveva ammesso candidamente di aver provato la sensazione descritta poco sopra. “Per i primi sette anni, io inconsapevole, ho portato il cognome solo di mia mamma. Conoscevo il suo vero nome che era Salvatore. Non credo che mi avessero detto Toto per evitare che in qualche modo ci potessero essere dei deragliamenti rispetto al piano di segretezza che avevano” erano state le parole di Niko che, pian piano, da piccolo scoprì come il cantautore avesse di fatto due famiglie. Da qui uno “sconvolgimento” per tutti e la scelta dell’artista di raccontare la verità a sua moglie. “Scattano queste foto di nascosto di me e papà che giochiamo nel cortile di casa (…) Il giorno prima che uscisse questo giornale, è andato dalla moglie e le ha raccontato tutto”.

Malattia Francesco, figlio di Sal Da Vinci/ "Meningite a un anno e mezzo, furono mesi complicati"

Da lì comincia una nuova storia per entrambi e che ha portato poi nel 1997 il cantante a riconoscere quel bambino: e nel nostro racconto su chi è Niko Cutugno, il figlio di Toto, di cui non conosciamo molto della sua vita privata. Diciamo che per me era semplicemente il mio papà, lo vedevo spesso ma non sapevo chi fosse” aveva spiegato il 36enne a “Domenica In”, accennando comunque a un genitore molto presente e amorevole; tanto è vero che, una volta adulto, Niko ha avuto la possibilità di vivere più intensamente il padre: “Lui è la mia luce. Grazie a Dio ora vive a Milano e siamo quasi sempre insieme” aveva raccontato Toto. “Mio papà era una persona estremamente controllante, narcisista, era molto possessivo. Non ha mai accettato l’idea di essere lasciato” aveva aggiunto in quella intervista radiofonica, spiegando che Cutugno sr. era “un maestro in termini di bugie. Amava usare la bugia per l’adrenalina che gli dava l’essere scoperto”.