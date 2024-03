Chi è Nina Senicar/ Carriera ex naufraga dell’Isola: dal flirt con Ezio Greggio al matrimonio con Jay Ellis

Nina Senicar, chi è la modella che si racconta a Verissimo: dall’Isola dei famosi al matrimonio con Jay Ellis

Oggi, sabato 2 marzo, c’è anche la splendida Nina Senicar a Verissimo su Canale5 che si racconta tra presente, passato e futuro. Nina Senicar chi è? La modella di fama internazionale è nata 11 novembre del 1985 in Serbia a Novi Sad. Giovanissima si trasferisce in Italia dove porta vanti gli studi universitari, è laureata in Management della Cultura, Arte e Spettacolo. Nel frattempo in Italia inizia la sua carriera di modella e testimonial, ha collaborato con tantissimi brand di successo nel corso degli anni e preso parte a numerosi programmi televisivi, tra cui nel 2010 l’Isola dei Famosi. Nina Senicar si è dedicata alla recitazione approfondendo gli studi a Los Angeles e negli anni successivi appare in diverse produzioni statunitensi come The Librarians.

Per quanto riguarda la vita privata di Nina Senicar, oggi è sposata con l’attore Jay Ellis. Dal 2019 è mamma di Nora, frutto d’amore della storia con l’attore statunitense Jay Ellis, con cui è salita all’altare nel 2022. Le nozze sono state celebrate in Italia, in una splendida villa in Toscana. Nina Senicar e suo marito fanno coppia fissa dal 2015, avrebbero voluto sposarsi prima ma a causa della pandemia i fiori di arancio sono arrivato con qualche anno di ritardo.

Nina Senicar oggi è una modella internazionale nota e conosciuta ed è soprattutto una moglie e mamma felice accanto al marito Jay Ellis e la figlia Nora Grace. In passato, però, Nina è stata spesso al centro del gossip grazie a flirt e storie d’amore vere o presunte con personaggi noti del mondo della musica e della televisione. Nel 2006 ha fatto molto scalpore un presunto flirt con Eros Ramazzotti. Tuttavia nè la modella nè il cantautore romano hanno mai ufficializzato tale relazione. Confermata è invece la relazione che Nina Senicar ha avuto con Ezio Greggio. I due si sono conosciuti a Striscia la notizia, lui conduceva mentre lei era una delle Veline. La loro storia è durata circa un paio d’anni.

In seguito si è parlato anche di un presunto flirt tra Nina Senicar e Marco Borriello, anche questo mai del tutto confermato. Grande attenzione, infine, ha avuto una vicenda che vede protagonisti Nina con Marracash, il rapper Fabio Rizzo. Nel 2011 è uscito il brano S.E.N.I.C.A.R del rapper con Gue Pequeno in cui la modella veniva esaltata come esempio di donna ideale e di musa e proprio queste dichiarazioni hanno fatto presupporre che tra i due ci fosse stato qualcosa in più di una semplice amicizia. Anche qui, però, non c’è stata mai nessuna conferma o smentita.











