NINA SOPHIE RIMA: “INCIDENTE? SI E’ PORTATO VIA LA GAMBA, NON LA VITA”

Chi è Nina Sophie Rima, uno degli ospiti più in vista della puntata di “Verissimo” che ci accingiamo a vedere? Nel corso del primo dei due appuntamenti col rotocalco del weekend condotto da Silvia Toffanin, infatti, sarà protagonista negli studi televisivi del programma in onda su Canale 5 l’attrice e influencer milanese che, come recita la preview del talk show, nel corso della sua vita ha sempre “fatto delle difficoltà un suo punto di forza”. E, in attesa di scoprire cosa racconterà la diretta interessata alla padrona di casa (per un approfondimento sulla sua famiglia e anche l’incidente che l’ha portata a perdere parte della gamba ne parliamo in un altro pezzo), raccontiamo chi è Nina Sophie Rima e la sua storia.

Classe 1999 e originaria di Como ma cresciuta nel capoluogo lombardo, per scoprire chi è Nina Sophie Rima e le difficoltà che ha dovuto affrontare negli anni giovanili due drammi, e dei rapporti famigliari non sempre idilliaci, dobbiamo partire dall’inizio: anche se oggi a 25 anni è una modella e influencer affermata, madre di due bambini, a Nina la vita ha tolto molto e nonostante questo -come racconta la sua ‘scheda’ di presentazione di “Verissimo” in attesa dell’intervista in esclusiva con la Toffanin- non ha mai perso il sorriso. Se da piccola è cresciuta con un padre assente e una relazione tormentata con la madre, un punto di riferimento per la Rima è sempre stata la sorella maggiore. Tuttavia, è nel corso dell’adolescenza che la ragazza comincia ad avere frequentazioni sbagliate e rischia di mettere a repentaglio la sua vita.

RIMA, “SONO LA MAMMA CHE SPAVENTA GLI ALTRI BAMBINI AL PARCO”

Infatti per capire chi è Nina Sophie Rima e la giovane donna che è diventata oggi bisogna menzionare prima il trauma dello stupro (di cui raccontiamo più diffusamente in un articolo a parte, NdR) a soli 15 anni -esperienza drammatica che ripercorre nel libro “Tutto quello che non ti aspetti”- e poi all’età di 17 l’incidente con lo scooter che le costerà l’amputazione della gamba sinistra. “Mia figlia mi ha salvato la vita” aveva rivelato qualche tempo fa in una bella intervista a ‘Vanity Fair’, spiegando come grazie alla maternità era riuscita a venire fuori dal tunnel di questi due drammi e che è proprio una delle sue bambine a darle forza, porgendo la protesi e persino baciando il moncone di quella che oggi si definisce orgogliosamente una “mamma bionica”.

Nella puntata di “Verissimo” in onda quest’oggi scopriremo certamente altri dettagli del privato di questa donna coraggiosa ma per completare questo breve ritratto e capire davvero chi è Nina Sophie Rima dobbiamo tornare alla più stretta attualità: grazie alla sua forza d’animo, al compagno Giuseppe Nolfo (sposato nel 2023 e assieme al quale era diventata madre di Ella Noa già un anno prima, mentre è di pochi mesi fa il parto della secondogenita, Lea Luna) e al suo lavoro la Rima ha un futuro radioso davanti a sé e di recente ha esordito sul set nei panni di Greta nella serie tv “I Fantastici 5”. “Gli anni passano ed io mi rendo conto che con o senza gamba sono qui, sono viva e sto costruendo un futuro inimmaginabile per me un tempo” aveva scritto, ricordando l’incidente stradale, Nina Sophie che su Instagram ama prendersi in giro mostrando senza problemi la sua protesi; basti pensare al video in cui porta a spasso col passeggino la figlia piccola e scherza così: “Quando sei la mamma che spaventa gli altri bambini al parco…”.