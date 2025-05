Nina Žižić è la cantante chiamata a rappresentare il Montenegro con il brano “Dobrodošli” durante la prossima edizione degli Eurovision 2025. Uno dei programmi televisivi più longevi al mondo, entrato perfino nel Guinness World Record, torna con la 69esima edizione che si svolgerà dal 13 al 17 maggio 2025 a Basilea, in Svizzera. I riflettori sono tutti puntati su Nina Zizic, la giovane cantante che ha iniziato la sua carriera artistica nel 2004 con la band Negre con cui ha partecipato alla prima selezione locale per approdare all’Eurovision. Nel 2006 Nina ha deciso di lasciare il gruppo per dedicarsi ad una carriera solista iniziando così a trovare la sua strada. Successivamente la cantante è stata lontana dalle scene musicale per molti anni per tornare alla ribalta nel 2023 con il singolo “Paranoican”.

Nel 2024 decide di rimettersi in gioco partecipando al concorso canoro locale Montesong 2024 che seleziona il partecipante all’Eurovision Song Contesta. La cantante si classifica al secondo posto, ma dopo il ritiro dei vincitori le si sono automaticamente aperte le porte dell’Eurovision 2025!

Nina Žižić, chi è la voce di Montenegro in gara all’Eurovision 2025

Nina Žižić rappresenterà Montenegro alla 69esima edizione dell’Eurovision Song Contest 2025 con il brano “Dobrodošli“; una bella occasione per la cantante, la cui carriera sembra in qualche modo sempre legata alla kermesse canora oramai diventata internazionale. Dopo vari tentativi, dapprima con una band e poi da solista, questa volta Nina è tra le protagoniste ed è pronta a giocarsi il tutto e per tutto. Al momento ha pubblicato diversi brani di successo senza contare le collaborazioni siglate con diversi gruppi locali e non che le hanno permesso di farsi conoscere da critica e pubblico.

Fan dell’Eurovision da sempre, in passato Nina ha fatto il tifo per Loreen di cui disse: “canta con potenza, ha una forte presenza scenica e si veste proprio come un’eroina aliena”. Tornando indietro nel tempo, invece, il primo ricordo di Nina è legato a Baby Doll rappresentare l’ex Jugoslavia con la canzone Brazil nel 1991.