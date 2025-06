Nino Benvenuti, chi era il campione di pugilato: nato a Isola d'Istria, si trasferì a Trieste per allenarsi. Poi i grandi successi tra welter e superwelter

Nato in Istria nel 1938, all’epoca sotto il territorio italiano, Nino Benvenuti ha cominciato a fare pugilato a tredici anni in una piccola palestra nel proprio paese, Isola d’Istria. Il papà, in gioventù, aveva praticato lo stesso sport e fu proprio lui a indurlo ad iscriversi a sua volta a pugilato. Notato il suo grande talento, i suoi insegnanti gli consigliarono di continuare in centri più grandi e centrali.

Decise perciò di trasferirsi all’Accademia pugilistica di Trieste, percorrendo ogni giorno la distanza da casa sua in bici. Per via della repressione attuata dall’amministrazione jugoslava, la famiglia di Nino Benvenuti decise di trasferirsi a Trieste, permettendo così a Nino di allenarsi con più facilità.

Il giovane atleta cominciò proprio in quegli anni a gareggiare a livello locale, vincendo i primi tornei regionali e interregionali, fino ad arrivare alla Nazionale dilettanti nel 1955. L’anno successivo, Nino Benvenuti vinse il primo titolo italiano dilettanti nei pesi welter.

Nel 1957 il pugile cominciò a gareggiare nella categoria dei superwelter, con il limite a 71 kg, conquistando un titolo italiano e una medaglia d’oro agli europei. Nel 1960 Benvenuti prese parte alle Olimpiadi di Roma, esordendo poi nel professionismo.

Nino Benvenuti, chi era: gli ori vinti in carriera

Nel 1960, alle Olimpiadi di Roma, Nino Benvenuti vinse un oro nella categoria welter mentre agli Europei di Praga nel 1957 ottenne una medaglia d’oro nella categoria superwelter. Due anni più tardi, a Lucerna, allo stesso modo vinse un altro oro. Dopo il ritiro, Nino Benvenuti recitò anche come attore in diversi film western, debuttando al fianco di Giuliano Gemma, con il quale aveva fatto il servizio di leva. Allo stesso tempo cominciò a svolgere l’attività di commentatore sportivo in Rai, commentando i match di pugilato.

Fu dunque voce del pugilato nonché grande protagonista sportivo a partire dagli anni Cinquanta in poi, simbolo di un’Italia intera che lo amò profondamente.