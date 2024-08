CHI È NOAH LYLES, IL NUOVO RE DEI 100 METRI

Chi è Noah Lyles? Da ieri sera, il nuovo re della velocità: alle Olimpiadi Parigi 2024 Noah Lyles ha infatti vinto la medaglia d’oro nei 100 metri, succedendo così a Marcell Jacobs (giunto quinto in finale) e riportando gli Stati Uniti in vetta alla specialità. Chi è Noah Lyles? Un personaggio che potremmo anche definire controverso: istrionico per come lo abbiamo anche visto nella finale dei 100 metri, sopra le righe, almeno da fuori con una grande fiducia in se stesso che può spesso passare per arroganza. Ha avuto ragione lui alle Olimpiadi Parigi 2024: un super 9’’79 per vincere l’oro nei 100 metri, superando al fotofinish Kishane Thompson che sembrava avere il titolo in tasca.

Chi è Noah Lyles, lo potremo scoprire meglio anche tra qualche giorno: ai Giochi infatti il classe ’97 della Florida si è presentato con il preciso obiettivo di vincere anche i 200 e la 4×100 per quella che sarebbe una storica tripletta. Chi è Noah Lyles, lo possiamo dire anche citando i genitori: entrambi atleti a livello universitario, ma papà Kevin fu anche capace di vincere un oro nella 4×400 ai Mondiali di Goteborg, correva l’anno 1995.

Chi è Noah Lyles? Già bronzo sui 200 a Tokyo, ma in quell’occasione il velocista Usa aveva deluso perché era lui a partire con i favori del pronostico. Il suo nome però è balzato agli onori delle cronache soprattutto l’anno scorso, ai Mondiali di Budapest: sicuramente per il tris (di cui sopra) 100-200-4×100 ma in realtà molto più per qualche dichiarazione “scomoda”.

CHI È NOAH LYLES, TRIS NEL MIRINO

Nell’occasione Noah Lyles si era rivolto ai vincitori del titolo NBA che si definiscono campioni del mondo, asserendo che “gli Stati Uniti non sono il mondo, qui sì che è rappresentato il mondo”. Il suo “World Champions of what?” aveva naturalmente fatto rumore o scalpore: chi lo aveva osannato per aver detto qualcosa di molto vicino al vero, chi invece – per l’appunto – ne aveva letto soprattutto la sua iper confidenza che guarda in faccia a pochi.

Se poi vogliamo dire ancora chi è Noah Lyles, possiamo riferire che per sua stessa ammissione è un atleta che ha dovuto fare i conti con problemi di salute mentale, dovendo curare una forma di depressione; il fatto che sia arrivato a vincere la medaglia d’oro nei 100 metri alle Olimpiadi Parigi 2024, soprattutto in una finale velocissima con otto atleti racchiusi in 14 decimi, la dice davvero lunga su come sia riuscito a riscattarsi, e ora per l’appunto Noah Lyles potrà andare a caccia di una storica tripletta ai Giochi.

