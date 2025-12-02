Occhi canta a Sanremo Giovani 2025 con Ullalà: chi è il giovane cantante che vuole rompere gli schemi del cantautorato moderno

Occhi canta Ullalà a Sanremo Giovani 2025: così si gioca le sue chance per conquistare l’Ariston

C’è anche Occhi tra i protagonisti di Sanremo Giovani 2025, questa sera martedì 2 dicembre, con la canzone Ullalà. Un brano con cui Andrea Occhipinti (il vero nome del cantante) spera di poter qualificarsi per le fasi successive di Sanremo Giovani 2025 e giocarsi la possibilità di ottenere il pass per il Festival all’Ariston il prossimo febbraio. La canzone con cui Occhi approda alla competizione giovanile della musica italiana vuole rompere gli schemi del cantautorato moderno.

Abbiamo a che fare con un pezzo che esalta la bellezza della semplicità, ma anche il fascino dell’incertezza e delle paure quotidiane. Occhi non ha paura di mettersi a nudo in un brano a cui evidentemente è molto affezionato. Nel corso di una intervista rilasciata al sito AllMusicItalia.it, il giovane artista ha approfondito il significato di Ullallà, sfumature incluse.

Sanremo Giovani 2025: Occhi con Ullalà canta il suo “mondo utopistico”

Con Ullallà a Sanremo Giovani 2025, Occhi racconta dunque il “mondo utopistico” a cui ambisce, pur non dimenticando il suo punto di partenza e i suoi coetanei. “Vorrei che tutti i ragazzi della mia età si possano sentire realizzati, perché sono convinto che ciascuno di noi ha dei talenti e il potenziale per germogliare”, ha detto il giovane cantautore nel corso dell’intervista.

E poi, come dicevamo, l’importanza delle proprie origini e delle radici, così come la capacità di restare umili sempre e comunque. “Canto in tv, ma non mi sento neanche lontanamente superiore a una persona che fa il lavoro più umile del mondo”, le parole di Occhi. Per vederlo all’opera non resta che sintonizzarsi dunque su Raiude, oggi in seconda serata.

