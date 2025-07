Olga Sokhnenko è la moglie del ministro Adolfo Urso accusata dall'attore Luca Zingaretti di aver saltato la fila in aeroporto: cosa sappiamo di lei

Si chiama Olga Sokhnenko la moglie del ministro Adolfo Urso, finita nel mirino di una polemica scatenata da un video pubblicato sui social di Luca Zingaretti. Una vera e propria denuncia quella dell’attore, nei confronti della ‘moglie di un politico’ che avrebbe saltato la fila al deposito bagagli dell’Aeroporto di Fiumicino con la sua scorta. Il video di Zingaretti ha scatenato una serie di commenti e la ricerca della donna in questione, e si è così giunti alla rivelazione della sua identità.

Elodie, nuova replica ai gossip: le ultime foto con Andrea Iannone/ La vacanza d'amore dopo la "crisi"

Lei è, come detto, Olga Sokhnenko, donna di origine ucraina, nata a Lugansk, che vive ormai da anni stabilmente in Italia. Una donna molto riservata, di cui infatti si conosce poco se non che è la moglie del ministro Urso e che la coppia ha un figlio di sette anni. È stato proprio Urso ad intervenire pubblicamente a difesa della moglie e delle accuse che le sono state lanciate contro.

Perché Cristina Plevani ha vinto l'Isola dei Famosi?/ Una vittoria che dimostra cosa vuole il pubblico

Olga Sokhnenko è la moglie del ministro Adolfo Urso: la risposta alle accuse

Adolfo Urso ha infatti dato la sua versione dei fatti in un’intervista rilasciata a Repubblica, nella quale ha spiegato che, in questi casi, le decisioni sono della scorta e non della moglie Olga. “Ho accompagnato mia moglie e mio figlio di sette anni in aeroporto. […] È compito della scorta valutare le condizioni di sicurezza e mi dispiace di aver recato danni a terzi, non è nel mio stile. Io, a dirla tutta, portavo la sua valigia”, ha spiegato il ministro di fronte al polverone che si è sollevato dopo l’attacco di Zingaretti, che ha infatti concluso il suo video invitando i diretti interessati a ‘vergognarsi’. Nessuna risposta pubblica è invece arrivata da Olga Sokhnenko.