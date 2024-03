Chi è Oliver Bearman, pilota di riserva della Ferrari/ “Mio padre mi ha dato la carica…”

Chi è Oliver Bearman, giovane e promettente pilota di riserva della Ferrari

E’ notizia di quest’oggi la sostituzione di Carlos Sainz alla guida della Ferrari per i prossimi impegni, fermo ai box a causa della recente operazione di appendicite. Scopriamo dunque chi è Oliver Bearman, il giovane talento che certamente tenterà di sfruttare tale opportunità per far luce sul suo talento ancora poco conosciuto in relazione all’ambito della Formula 1.

Oliver Bearman – sostituto di Carlos Sainz alla guida della Ferrari – compirà fra poco 19 anni: classe 2005, nonostante la giovane età si è già messo in evidenza nei settori minori profilandosi come un fiore all’occhiello per il futuro della disciplina. Già 3 anni fa era riuscito a farsi notare per la vittoria del campionato italiano e poi tedesco di Formula 4. Certamente un discreto biglietto da visita per il pilota di riserva della Ferrari in Formula 1.

Oliver Bearman, dalla passione per i motori ‘grazie’ al padre all’accento italiano

Come riporta il Corriere dello Sport, Oliver Bearman ha raccontato di aver sposato la passione per i motori grazie al padre. “Prima ancora di iniziare a fare karting guardavo mio padre correre con auto sportive in giro per il Regno Unito, niente di serio; ma questo mi ha dato la carica. E’ l’odore degli pneumatici e del carburante…”.

Data la giovane età e la minore esposizione mediatica, su Oliver Bearman sono ancora molte le curiosità tutte da sciogliere, soprattutto in relazione alla sua vita privata sulla quale non si hanno particolari notizie. Una curiosità riguarda il suo accento “italiano”, nonostante le sue origini inglesi. “Molte persone mi dicono che il mio accento è cambiato anche se non me ne accorgo” – ha spiegato il pilota – come riporta il Corriere dello Sport – in un’intervista per l’agenzia di stampa PA – “Trascorro molto tempo con gli italiani e comunicare con persone dove l’inglese non è la loro prima lingua non è facile; quindi ho cambiato l’ordine della parole e mi sono ritrovato con questo accento ovunque…”

