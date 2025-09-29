Omer Elomari, chi è il concorrente del Grande Fratello? Originario della Siria, si è trasferito prima in Turchia con la famiglia, poi in Italia

Originario della Siria, Omer Elomari ha 26 anni ed è arrivato in Italia un anno fa, e qui lavora come consulente aziendale e vive in Valtellina. Il suo non è un passato semplice: provenendo dalla Siria, infatti, il concorrente del Grande Fratello ha alle spalle numerose sofferenze ed è stato costretto a lasciare la sua terra d’origine proprio a causa della guerra. “La mia famiglia stava benissimo in Siria, fino a quando non è scoppiata la guerra.” ha rivelato durante il video di presentazione al Grande Fratello.

Da quel momento, i genitori di Omer Elomari ha deciso di lasciare il proprio Paese di origine, seppur con un profondo dolore nel cuore, e si è trasferita in Turchia, dove lui ha cominciato a svolgere una serie di lavori manuali per aiutare i genitori: è stato infatti operaio, muratore e dopo ancora cameriere. Poi, dopo qualche tempo, la decisione di approdare in Italia, dove ha cominciato a lavorare come consulente aziendale. Lavoro che, ovviamente, metterà in pausa per prendere parte al Grande Fratello.

Omer Elomari, chi è il concorrente del Grande Fratello 2025: “Amo le donne ma non ho trovato quella giusta”

Oggi Omer Elomari è single: “Mi piacciono molto le donne – ha raccontato – e io piaccio a loro”. Dal punto di vista sentimentale, il concorrente del Grande Fratello si dice scherzoso e amante del gioco ma anche romantico in maniera elegante. Fino a questo momento, Omer non ha trovato la persona giusta, nonostante come spiegato sia uscito con tante ragazze in passato. Chissà che l’amore non lo trovi proprio nella casa del GF, come già accaduto a tantissimi altri concorrenti in passato.

Su Instagram ha già un seguito di più di 54mila follower (lo trovate qui), un numero sicuramente destinato a crescere già dopo il suo debutto al Grande Fratello 2025.