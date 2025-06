Onur, chi è il fidanzato di Cristiano Malgioglio: imprenditore, ha 41 anni. La loro storia andrebbe avanti da diversi anni e ora i due progettano le nozze

Da anni ormai Cristiano Malgioglio parla di un fidanzato turco che sembrerebbe alquanto misterioso, anche se ne conosciamo il nome. Lui si chiama infatti Onur e sarebbe il grande amore del paroliere e personaggio televisivo italiano: i due si sarebbero conosciuti casualmente nel 2020 proprio a Istanbul, dove l’uomo vive. Onur, il fidanzato di Cristiano Malgioglio, sarebbe un imprenditore: gestirebbe infatti una palestra insieme al fratello, nel cuore di Istanbul. E, proprio tra Turchia e Italia farebbe da spola Cristiano Malgioglio, per vivere quanto più possibile Onur. Nonostante le barriere linguistiche e la differenza di età importante – considerando che il giovane imprenditore turco ha 41 anni – i due si sarebbero innamorati in maniera importante, tanto da decidere di convolare a nozze.

Cristiano Malgioglio, infatti, di recente ha annunciato il matrimonio con Onur. Il paroliere e attualmente giudice di “Amici” ha spiegato a “Verissimo” di avere intenzione di convolare a nozze con il suo fidanzato turco, per “lasciargli tutta la mia eredità”. Le nozze non sono state ancora fissate ma a quanto pare avverranno “prestissimo”, come raccontato ancora da Malgioglio, che ha già scelto anche la testimone di nozze ovvero Alessandra Celentano.

Chi è Onur, il fidanzato di Cristiano Malgioglio: “È una bella storia”

Parlando del fidanzato Onur, Cristiano Malgioglio ha raccontato a “Verissimo”: “È una storia bella, ma non solo sotto le lenzuola. È molto bello, è forte, è meraviglioso: ha 41 anni. La gente mi chiede perché non lo presento, ma io sono molto discreto. Io ho parlato di Onur, ma non volevo neanche farlo. Mi sta sempre vicino, viene spesso in Italia e io vado da lui in Turchia”. In molti hanno dubitato dell’esistenza del fidanzato di Cristiano Malgioglio, insinuando che non esista. Lui, però, ha smentito ogni illazione, spiegando che Onur esiste eccome ma che non ha alcuna intenzione di presentarlo.