Chi è Onur, il fidanzato di Cristiano Malgioglio che il paroliere e personaggio tv si è detto pronto a sposare dopo l'estate

C’è sempre una sorta di alone di mistero che circonda la vita privata di Cristiano Malgioglio, che sembra essere fidanzato – tra una smentita ed un’altra – ormai da diversi anni con lo stesso uomo. Lui si chiama Onur ed è turco: di mestiere sarebbe un imprenditore nel settore del benessere.

Sembra infatti che il fidanzato di Cristiano Malgioglio gestisca una palestra insieme al fratello e che sia un uomo prestante intorno alla quarantina: dunque, una bella differenza di età con il paroliere e personaggio televisivo italiano, che invece ha compiuto qualche mese fa 80 anni. Una differenza anagrafica che comunque non avrebbe spaventato i due, che vivono il loro amore liberamente ormai da diverso tempo.

L’amore tra Cristiano Malgioglio e Onur sarebbe scoppiato a Istanbul, dove l’imprenditore vive. I due si sarebbero conosciuti in un modo romantico: guardandosi negli occhi in un mercato della metropoli turca. Da quel momento sarebbe cominciata la loro storia che ha portato negli anni a progetti importanti. Di recente, infatti, Cristiano Malgioglio ha annunciato il matrimonio con Onur. Sembrerebbe che i due abbiano intenzione di convolare a nozze, celebrando così il loro amore, che prosegue da qualche anno. Un progetto importante che Malgioglio ha spiegato nei dettagli, rivelando che la sua testimone sarà Alessandra Celentano.

Chi è Onur, il fidanzato di Cristiano Malgioglio: i programmi e le nozze

“Mi sposo, così gli lascio la mia eredità” ha scherzato Cristiano Malgioglio parlando dei suoi progetti di vita con Onur, che sarebbe pronto a sposare. I due dovrebbero convolare a nozze proprio in Turchia, dove il fidanzato di Cristiano Malgioglio vive e dove pare che gestisca una palestra. Le nozze, come aggiunto dallo showman, dovrebbero essere celebrate dopo l’estate. Un progetto importante, dunque, che dimostra quanto questo amore sbocciato all’improvviso sia concreto e importante anche per Malgioglio, che vuole invecchiare al suo fianco.

