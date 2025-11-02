Opi di Amici 25, il talento pop punk, l’attacco di Rudy Zerbi, la protezione di Anna Pettinelli, la polemica in studio.

La nuova puntata di Amici di Maria De Filippi è pronta a tornare domenica 2 novembre 2025, come al solito su Canale 5. Questa volta troveremo in studio anche Giordana Angi e Dardust come ospiti, ma dalle anticipazioni del programma quello che ci sorprende è la possibile eliminazione di Opi, cantante classe 2001, nome d’arte di Simone Opini che ha superato al meglio la sua prima sfida portando sul palco il suo inedito di nome Farheneit.

Opi proviene da Bergamo, precisamente dalla località di Bonate Sopra, e aveva perso la sfida con Trigno lo scorso anno nonostante si fosse impegnato in “Niente meglio di te“, altro suo inedito. Quest’anno è stato invece scelto nella categoria canto di Amici, portando il suo lato pop punk, un genere che non si vede spesso sul palco di Maria De Filippi. Opi si è presentato con un brano che racconta l’indecisione costante di restare o scappare in una coppia. Oltretutto, sta facendo molto parlare di sè per via dei suoi tatuaggi, che risultano numerosi e interessanti.

Opi di Amici 25: Anna Pettinelli interviene per difendere il cantante

Secondo le anticipazioni di Superguidatv, Opi si trova in una posizione molto difficile. Infatti, Rudy Zerbi ha proposto che il cantante venga eliminato dal programma, ma subito Anna Pettinelli è intervenuta per difendere il ragazzo e si è rifiutata di mandarlo fuori dalla scuola. Ma Rudy Zerbi non si è di certo arreso e ha detto che convocherà altri giudici esterni per giudicare Opi, anche se alla fine sarà Anna Pettinelli a decidere cosa fare del cantante.