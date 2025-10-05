Opi e Michelle di Amici 25, scintilla in casetta: “Solo amici o c’è già qualcosa di più?”. Ecco cosa sta succedendo.

Nonostante la nuova edizione di Amici di Maria De Filippi sia appena iniziata, ecco che si inizia già a parlare di flirt tra i concorrenti. In particolare tra i possibili amori spunta quello tra Michelle Cavallaro e Opi, i quali sono stati beccati a lanciarsi tanti sorrisi e qualche gesto d’affetto, e addirittura sono stati visti mentre uscivano abbracciandosi dalla trasmissione di Amici 25. Subito il pubblico ha ipotizzato che i due si piacciano e possano diventare presto la prima coppia del programma di Canale 5.

Nato nel 2001 in provincia di Bergamo, Opi di Amici 25 fa l’imbianchino oltre ad essere un cantante. Infatti, su Spotify ha già il suo seguito con quasi 3500 ascoltatori mensili. Tra le sue canzoni più importanti ci sono “Sad Vybe” e “New York“. Nella scuola di Canale 5 il giovane è entrato presentandosi con il brano Fahrenheit, conquistando subito i giudici e il pubblico che sono rimasti estasiati dalla sua performance.

Opi di Amici 25 è innamorato di Michelle?

Esplode il gossip ad Amici 25: tra Opi e Michelle sembra sia scattata la scintilla e sono subito scattate le prime ipotesi di un flirt tra i due ragazzi. Al momento non è ancora chiaro se si tratti semplicemente di amicizia o di qualcosa in più dato che siamo alle prime battute del programma. Tra di loro, però, pare esserci senza dubbio un particolare feeling e simpatia e non ci resta che aspettare le prossime settimane per scoprire se si tratta di amore. Michelle Cavallaro, nome già noto nel mondo dello spettacolo, conta ben 2 milioni di follower sui social e ha già partecipato a Ballando con Te, versione di Ballando con le Stelle. In passato, la ragazza era fidanzata anche con l’ex cantante di Amici, Alex Wyse.