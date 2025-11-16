Amici 25, Opi a rischio eliminazione: la sua proposta shock ad Anna Pettinelli e la reazione della produzione.

Opi è a rischio eliminazione, e di conseguenza il suo posto ad Amici 25 potrebbe essere sostituito a breve da qualcun altro. In seguito alla settima puntata, il cantante ha espresso il desiderio di incontrare Anna Pettinelli e di parlare con lei di come stanno andando le cose rispetto al suo percorso. La sua prof lo ha sempre sostenuto sin dall’inizio, ma oggi non può fare diversamente e deve prendere dei provvedimenti.

Nell’ultima classifica, Opi è risultato ultimo dopo i voti di Annalisa e di Ornella Vanoni. Non solo, anche Rudy Zerbi lo ha duramente attaccato mettendo ancora più a rischio il suo posto nel programma di Canale 5. Così, Opi, che non si arrende facilmente al destino, ha deciso di fare una proposta a tutti quanti: “Vorrei sottopormi a un esame con due cover“, dice. Come avranno accolto questa domanda ad Amici 25?

“Devo fare i conti con tutto. L’unica idea che mi è venuta è quella di sospendere la sfida. Stiamo veramente messi male“, ha detto Anna Pettinelli dopo aver sentito la proposta di Opi. Lui vuole rimanere nel programma e fortunatamente, la redazione ha accettato la sua richiesta. Non è ben chiaro il rapporto che Opi ha con suo padre, dato che all’inizio dell’edizione si era lasciato sfuggire qualche parola sulla sua infanzia raccontando dei suoi tatuaggi: “È un mentore per me. Mio padre ascoltava sempre i Guns N’ Roses, e tatuarmelo è stato un modo per portare con me quella parte della mia infanzia e del mio rapporto con lui”.

Durante il suo percorso ad Amici 25, Opi ha costruito un bellissimo rapporto con Michelle Cavallaro, tanto che molti pensano che tra i due ci sia un flirt in corso. Al momento non si sa se sia una semplice amicizia, o se nel corso del tempo la loro relazione diventerà qualcosa di più importante.