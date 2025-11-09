Chi è Opi di Amici 25, dal rischio eliminazione nel talent al flirt con Michelle

Opi è uno dei punti forti del talent di Canale Cinque, il cantante sta riscuotendo successo nel programma Mediaset. In tanti si sono affezionati alle vicende legate all’artista, che già prima di sbarcare nel programma condotto da Maria De Filippi ha riscosso un successo notevole guadagnando tanti fan e riscuotendo un successo importante su Spotify. Sono già diversi i brani apprezzati da parte di Opi, da New York a Niente di meglio di te passando per Mi sento così e Sad Vibe.

E cosa sappiamo di Opi dal punto di vista sentimentale? Niente di preciso per il ragazzo, che non risulta essere fidanzato ufficialmente ma ha vissuto un interesse con la collega Michelle Cavallaro, raccogliendo tanti consensi e curiosità a riguardo. Qualche momento di effusione, baci, abbracci e tenerezze hanno infiammato il gossip nelle scorse settimane, ma non c’è stato niente di confermato. Niente di ufficiale, ma Opi continua a intrattenere i telespettatori con la sua musica.

Opi ha una fidanzata? Il gossip con Michelle Cavallaro non sfonda

Simone Opini da Bonate di Sopra è indubbiamente uno dei protagonisti di questa edizione di Amici 25. Per tutti Opi, si sta mettendo in gioco e in mostra con tante prestazioni di livello e una crescita sicuramente evidente. Per tanti fan della trasmissione Opi è finito sotto la lente d’ingrandimento per via del suo flirt con Michelle Cavallaro, ma a passare in primo piano è sempre la sua musica.

Una curiosità su Opi, a rischio eliminazione nella puntata di questo pomeriggio su Canale Cinque, il giovane artista aveva tentato l’ingresso nella Casetta già lo scorso anno, ma venne battuto da Trigno in quell’occasione. Quest’anno è andata decisamente meglio, con Opi che è riuscito ad ottenere un banco nella trasmissione di Canale Cinque.

