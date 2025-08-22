Chi è Orian Ichaki, la modella israeliana che è stata Madre Natura a "Ciao Darwin" e concorrente de La Talpa? Cosa sappiamo sul suo conto

Chi è Orian Ichaki, la modella israeliana che ha incantato il mondo della tv

Lei si chiama Orian Ichaki ed è una modella israeliana, arrivata in Italia per cercare successo nel mondo della moda e della tv. Nata nel 1999 a Herzliya, in Israele, Orian è cresciuta in una famiglia aperta culturalmente, con due genitori impegnati: la mamma fa la terapista mentre il papà è un imprenditore.

Lei fin da bambina è stata appassionata di moda e spettacolo, tanto da cominciare a sfilare da giovanissima, per poi approdare in Italia, ma non prima di aver calcato le passerelle di altre grandi città in giro per il mondo. È stata infatti protagonista di diversi lavori a Milano, Parigi, New York e Tokyo, lavorando con grandi brand come Guess e Tezenis.

Dopo essersi messa in mostra sulle passerelle di tutto il mondo, Orian Ichaki è approdata in Italia, dove ha cominciato a lavorare in tv. È stata infatti Madre Natura a Ciao Darwin ma anche concorrente per La Talpa. E proprio durante questa esperienza televisiva ha rivelato qualcosa in più di sé, raccontando le sue passioni, il suo passato e le sue emozioni dopo aver lasciato casa da giovanissima per inseguire un sogno.

Chi è Orian Ichaki: “Ho fatto il militare”

Durante l’esperienza de La Talpa, Orian Ichaki ha raccontato: “Ho fatto il militare per due anni, sono un comandante. Sembro la classica bionda modella, ma faccio attenzione a tutto”. Parlando ancora di lei, Orian ha rivelato di provare una forte nostalgia per la famiglia, rimasta nel suo Paese d’origine: “Mi mancano tanto i miei genitori, la mia famiglia. Ho paura che succeda a loro qualcosa, perché la situazione in Israele è difficile e complicata”. La ragazza è molto attiva non solamente nel settore della moda e in tv: ha anche fondato una sua linea di gioielli insieme al fratello minore, Ran.

