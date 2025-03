Tutto su Orlando, il nuovo cavaliere di Uomini e Donne

Marzo ha portato una ventata di novità nella vita sentimentale di Gemma Galgani con l’arrivo di Orlando, un nuovo cavaliere del trono over con cui ha deciso di cominciare una frequentazione. Orlando è di Frascati in provincia di Roma ed è un ex judoka (ha vinto, più volte, il campionato di judo). Ha, inoltre, lavorato nella Guardia di Finanza e ha conquistato il centro dello studio del programma di Maria De Filippi proprio per la sua frequentazione con Gemma.

La dama di Torino è apparsa molto entusiasta della nuova conoscenza e intenzionata ad andare avanti per poter conoscere meglio Orlando nonostante sia più giovane di lei. Il cavaliere, infatti, dovrebbe avere 58 anni. “Ho avuto delle belle sensazioni. Adesso ho ritrovato l’entusiasmo. E’ molto genuino, molto spontaneo”, ha detto Gemma durante il primo confronto in studio.

Orlando e Gemma Galgani: nessun bacio a Uomini e Donne

Nella puntata di Uomini e Donne del 6 marzo 2025, Orlando e Gemma Galgani tornano al centro dello studio per un nuovo confronto. Gemma e Galgani si sono visti due volte, l’ultima a Frascati, ma tra i due non c’è stato alcun bacio. “Un altro buco nell’acqua!“, commenta Tina Cipollari. Gemma spende belle parole per il cavaliere e ammette che si aspettava il bacio.

Orlando dice che è interessato a Gemma, ma il bacio “Non si dà ad un estraneo, ci stiamo conoscendo“. Tina è convinta che ad Orlando, in realtà, Gemma non piaccia e che presto le dirà di vederla solo come un’amica. Maria, così, chiede ad Orlando se abbia ancora intenzione di uscire con la dama di Torino. “Orlando dice che Gemma le piace, ma il bacio “Non si dà ad un estraneo, ci stiamo conoscendo“, spiega il cavaliere. La frequentazione, per ora, continua.

