Tutto su Orlando, il cavaliere del trono over di Uomini e Donne

Orlando è uno dei nuovi cavalieri del trono over che sta conoscendo e sta uscendo con Gemma Galgani. La dama del trono over continua a mettersi in gioco e l’arrivo di Orlando ha scatenato nuovamente il suo entusiasmo. Orlando ha 28 anni, arriva da Frascati in provincia di Roma ed è un pensionato dopo aver lavorato nella Guardia di Finanza. Non si sa, tuttavia, se Orlando sia mai stato sposato o abbia avuto figli. L’incontro con Gemma Galgani ha lasciato in lui una piacevole sensazione come ha raccontato lui stesso durante il confronto nello studio di Uomini e Donne.

“Sono contentissimo di questa conoscenza. Quanto è bella. E’ una grande bella persona. Sono rimasto entusiasmato del suo entusiasmo”, le parole di Orlando. “Sono contentissimo di questa conoscenza. Quanto è bella. E’ una grande bella persona. Sono rimasto entusiasmato del suo entusiasmo”, ha aggiunto Gemma.

Orlando e Gemma Galgani: nessun bacio, le critiche di Tina Cipollari a Uomini e Donne

Nella puntata di Uomini e Donne dell’11 marzo 2025, dopo la sfilata maschile, Maria De Filippi chiama al centro dello studio sia Orlando che Gemma Galgani per parlare del loro rapporto svelando nuovi dettagli. “Non cambierei Gemma con nessun’altra donna”, dice Orlando al centro dello studio che conferma l’intenzione di portare avanti la frequentazione.

Tra il cavaliere e la dama, tuttavia, non c’è stato alcun bacio. Il mancato contatto fisico scatena così le critiche di Tina Cipollari che non crede all’interesse di Orlando per la dama di Torino ed è convinta che, prima o poi, chiuderà con lei spiegando di vederla solo come un’amica.

