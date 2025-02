Gemma Galgani ha un nuovo “amore” a Uomini e Donne. Nella puntata del dating show andata in onda giovedì, 27 febbraio, Gemma è uscita in esterna con un nuovo cavaliere: Orlando. I due protagonisti del Trono Over hanno raccontato di essersi trovati molto bene insieme e l’uomo pare aver già perso la testa per la dama di Torino. Allo stesso modo, anche Gemma ha svelato di aver provato delle belle emozioni, che nemmeno lei si aspettava. “Ho avuto delle belle sensazioni. Adesso ho ritrovato l’entusiasmo. È molto genuino, molto spontaneo”, ha detto la Galgani.

“Sono contentissimo di questa conoscenza. Quanto è bella. È una grande bella persona. Sono rimasto entusiasmato del suo entusiasmo”, ha commentato Orlando, mostrando di essersi preso una bella cotta. Di conseguenza, Gemma ha già spiegato di voler portare avanti la loro conoscenza, dunque il pubblico avrà modo di vedere l’evoluzione del loro rapporto nelle prossime puntate del dating show condotto da Maria De Filippi. Sarà finalmente arrivato il grande amore per la protagonista del Trono Over? Chissà, ma nel frattempo andiamo a conoscere meglio il suo nuovo corteggiatore.

Orlando, chi è il nuovo cavaliere di Uomini e Donne: la frequentazione con Gemma Galgani

Nella puntata di Uomini e Donne andata in onda giovedì, 27 febbraio, Gemma Galgani ha parlato della sua nuova conoscenza con Orlando. Di lui non si hanno molte informazioni, tanto che non si conosce ancora il suo cognome. Ciò che si sa è che ha 58 anni, è pensionato ed è originario di Frascati, comune in provincia di Roma. In passato, è stato un judoka e ha persino vinto più volte il campionato di judo. Inoltre, ha lavorato nella Guarda di Finanza, prima di andare in pensione. Per quanto riguarda la sua vita privata, non è chiaro se sia stato sposato o avuto figli.

Nonostante il passato sentimentale del cavaliere resti un mistero, ora il suo cuore sembra battere solo per Gemma. Mentre si trovava al centro dello studio, il 58enne ha spiegato di trovare la dama molto bella e affascinante, e i due hanno deciso di approfondire maggiormente la conoscenza. Quest’edizione è stata piena di alti e bassi per la 75enne di Torino. Dopo tante delusioni con gli altri cavalieri, adesso si è accesa una speranza con l’arrivo di Orlando, con il quale potrebbe nascere una bella storia d’amore.