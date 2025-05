Tra le coppie più felici e durature del mondo dello spettacolo c’è senz’altro quella formata da Orietta Berti e suo marito Osvaldo Paterlini. La loro storia è cominciata negli anni Sessanta e ancora oggi, dopo un matrimonio che dura praticamente da sempre, la coppia è molto unita e il loro rapporto continua più forte che mai nonostante gli anni che passano. Al loro fianco, ancora oggi, i figli Omar e Otis, profondamente legati ai loro genitori e al senso di famiglia che hanno trasmesso loro, e anche le nipotine, nate negli ultimi anni, che hanno reso nonna Orietta e nonno Osvaldo. Ma chi è il marito di Orietta Berti e come è cominciata la loro incredibile storia d’amore, degna di un film?

“Ho avuto dei filarini, ma quando ho incontrato Osvaldo mi è piaciuto subito” ha raccontato Orietta Berti parlando del marito Osvaldo. I due si sono conosciuti da giovanissimi e da quel momento hanno cominciato una lunghissima storia d’amore che dura appunto da sessant’anni: il matrimonio è arrivato nel 1967, proprio quando l’artista stava cominciando ad incamerare i primi successi. I due si erano conosciuti però qualche anno prima, ad una sagra in Emilia Romagna: lei aveva da poco perso il suo amato papà e Osvaldo è riuscito fin da subito a colmare quei vuoti che lei, giovanissima, provava.

Dopo quel primo incontro ad una sagra, Orietta Berti e il marito Orlando Paterlini si sono rivisti poco dopo: entrambi, infatti, erano rimasti colpiti l’uno dall’altra. “Lui mi fece sapere, tramite un amico, che avrebbe avuto piacere di venire a trovarmi a casa. Io abitavo con la mamma e la nonna e Osvaldo si presentò con una bella forma di Grana” ha raccontato la cantante al Corriere della Sera qualche anno fa. Proprio Osvaldo, dopo il successo della moglie, ha abbandonato il suo lavoro per farle da manager e rimanere al suo fianco quanto più tempo possibile, almeno fino a quando lo ha permesso il suo corpo. Da alcuni anni, infatti, Osvaldo ha un glaucoma e per questo il suo posto lo ha preso loro figlio Otis.

L’amore tra Osvaldo Paterlini e Orietta Berti, nonostante vada avanti praticamente da sessant’anni, è più saldo che mai. Il marito di Orietta Berti non ha nascosto di provare la sua mancanza quando la moglie è via per concerti o programmi tv e a sua volta la cantante ha spiegato di essere sempre molto preoccupata quando non è con Osvaldo, tanto da chiamarlo anche venti volte al giorno.