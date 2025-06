Chi è Osvaldo Paterlini, il marito di Orietta Berti? Il matrimonio con la famosa cantante e la malattia.

Andrà in onda oggi su Rai Uno l’ultima puntata de La Volta Buona, tra gli ospiti ci sarà anche Orietta Berti dove probabilmente si lascerà sfuggire rivelazioni sulla sua sfera professionale e privata, parlerà anche del marito Osvaldo Paterlini? In più occasioni ha dedicato all’uomo parole speciali e piene d’amore, dicendo anche quanto sia stato importante per la sua crescita professionale. Legati sentimentalmente da circa sessant’anni per molto tempo hanno anche lavorato insieme, il marito infatti è sempre stato al suo fianco e l’ha supportata durante tutta la sua carriera.

Orietta Berti e Osvaldo Paterlini sono convolati a nozze nel 1967 e dal loro amore sono nati due figli, Omar nel 1975 e Otis nel 1980. Il loro è un amore solido, che ha affrontato anche delle difficoltà, ma sono sempre rimasti uniti. Con grande soddisfazione e gioia la cantante ha più volte precisato che è stato l’unico uomo della sua vita, e nonostante il passare del tempo sono sempre più complici e innamorati. Il segreto di un amore così solido? Stando a quanto detto in passato dalla cantante nel loro rapporto non è mai mancata né la passione né il rispetto reciproco.

Osvaldo Paterlini ha sempre sostenuto la moglie Orietta Berti, come sta dopo la malattia

Il marito di Orietta Berti, oltre che l’uomo della sua vita e il padre dei suoi figli, è stato per la cantante anche un produttore e manager. L’ha sempre accompagnata nei vari impegni professionali ma a causa della malattia è stato costretto a rallentare. Da qualche anno, infatti, si è ritrovato a fare i conti con un glaucoma a causa del quale si è operato ben otto volte.

In una passata intervista Osvaldo Paterlini ha fatto sapere che non vede nulla da un occhio ed è per questo che ha dovuto smettere di lavorare. Da quando lui non può più accompagnare Orietta Berti a prendere il suo posto è stato il figlio Otis, aveva anche rivelato che mentre sono lontani si telefonano moltissime volte al giorno.

