Chi è Osvaldo Paterlini, il marito di Orietta Berti: un matrimonio che dura da più di sessant'anni e che ha visto nascere due figli

Una storia d’amore che dura da più di sessant’anni quella che lega Orietta Berti e il marito Osvaldo Paterlini. I due si sono conosciuti da giovanissimi e sposati qualche anno dopo nonostante a prima vista Osvaldo non sembrasse alla mamma e alla nonna di Orietta un uomo da sposare, essendo troppo magro e mingherlino. La loro è stata però una grande storia d’amore a dispetto di ogni pregiudizio, e ancora oggi la coppia continua ad essere unita e legata oltre ogni ostacolo che la vita pone i loro davanti. Un matrimonio felice quello di Orietta e Osvaldo, che hanno avuto due figli Omar e Otis: anche per le nipotine dell’artista e del marito sono stati scelti i nomi che iniziano per il per la lettera O.

Orietta Berti, chi è l’Usignolo di Cavriago/ I successi in carriera e la svolta: "Sanremo mai vinto ma..."

La storia d’amore tra Osvaldo e Orietta ha portato i due a collaborare anche dal punto di vista professionale: a lungo, infatti, Osvaldo ha accompagnato la moglie nei suoi numerosi viaggi di lavoro, dicendo addio a quello che faceva prima di sposarla, o meglio, prima che lei conoscesse una popolarità importante in Italia e non solo.

Orietta Berti furiosa con Rovazzi: il richiamo in diretta social/ "Ha rallentato l'uscita del disco"

Chi è Osvaldo Paterlini, il marito di Orietta Berti: “Mia nonna mi disse che era troppo magro”

Parlando di Osvaldo Paterlini, Orietta Berti ha raccontato in un’intervista a Verissimo: “Mi ha colpito questo ragazzo magrissimo in trench. Tutti erano spiritosi mentre lui non rideva mai. Io l’ho salutato e lui non mi ha neanche sorriso. E invece mi ha conquistato. Quando lui è venuto a trovarci la prima volta, mia nonna mi ha chiamata in bagno e mi ha detto di non dargli corda perché non era di buona salute, era troppo magro“.

Il marito di Orietta Berti è sempre stato al suo fianco anche in ambito lavorativo. “È stato manager, autista, per tanti anni mi ha seguito da solo, faceva tutto quello che c’era da fare. Poi dopo per colpa della malattia non mi ha potuto più seguire e nostro figlio ha preso il suo posto” ha raccontato Orietta.

Fedez, è guerra con Tony Effe: stoccata choc dopo frase su Chiara Ferragni / "Il suo libro? Roba per bambini"