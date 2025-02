In un periodo storico dove, complici i social e le tendenze mediatiche, sono gli amori irrisolti e bruscamente interrotti a prendersi la scena, ancora resistono coppie di personaggi noti che in virtù di un sentimento coltivato negli anni continuano a condividere il cammino della vita in maniera indissolubile. Lo dimostra Orietta Berti che, da quasi 60 anni, condivide non solo la quotidianità ma anche i successi professionali con suo marito Osvaldo Paterlini.

Omar e Otis, chi sono i figli di Orietta Berti/ “Quando sono a casa mi lasciano le nipotine e…”

Nessuna distrazione dovuta alla notorietà, nessuna scelta improvvisa trascinata dal successo clamoroso; Orietta Berti ha saputo separare sentimenti e professione coltivando su due binari differenti e senza ingerenze reciproche. E’ forse questo il segreto della longevità della storia d’amore con suo marito Osvaldo Paterlini; defilato dal punto di vista della luce dei riflettori ma sempre al fianco della cantante tra successi professionali e di vita.

Orietta Berti, chi è: il successo indiscusso tra passate e nuove generazioni/ “Amo lavorare con i giovani…”

Orietta Berti e il marito Osvaldo Paterlini: “Una settimana dopo il primo incontro…”

Insieme, Orietta Berti e Osvaldo Paterlini hanno amplificato la bellezza dell’amore che li unisce con la nascita di due figli: Omar e Otis. Una famiglia unita ‘nel segno’ della lettera O, iniziale anche delle nipotine Olivia e Ottavia. Raramente il marito di Orietta berti si è concesso a microfoni, interviste e chiacchierate tipiche dei salotti televisivi ma è grazie alla cantante che sappiamo qualcosa in più sulla loro splendida love story e sull’entità dell’amore che ancora oggi li lega. “…Da sempre il mio pilastro, il sentimento tra noi è in continua evoluzione e quando c’è non hai bisogno di cercare altro”, raccontava Orietta Berti, mentre sul primo incontro ha svelato: “Ha capito che gli piacevo dopo una settimana, non c’è stato il fatidico colpo di fulmine”.