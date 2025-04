CHI È OSVALDO PATERLINI? “UNA VOLTA MIKE MI CHIAMO’ ‘SIGNOR BERTI’ E IO…”

Chi è Osvaldo Paterlini, marito di Orietta Berti, e cosa sappiamo della loro lunghissima storia d’amore e di uno dei matrimoni più lunghi nella storia dello showbiz nostrano? Questo sabato, in occasione del primo dei due appuntamenti del weekend con le storie in esclusiva e le interviste realizzate da Silvia Toffanin per “Verissimo”, gli aficionados del talk show principe delle reti Mediaset rivedranno in studio un volto noto, ovvero quello della 81enne cantante emiliana che, tra un accenno ai prossimi impegni e un ricordo di quel Papa Francesco a cui era particolarmente legata, si aprirà ancora una volta sul proprio privato: e se in un altro pezzo raccontiamo chi sono i suoi due figli, Omar e Otis, qui accendiamo i riflettori sul suo storico compagno e proviamo a scoprire qualcosa su chi è Osvaldo Paterlini, marito di Orietta Berti.

Per raccontare chi è Osvaldo Paterlini, marito di Orietta Berti, figura da sempre lontana dai riflettori pur essendo oramai da decenni la sua ombra, da punto di vista personale e professionale, dell’artista e attrice originaria di Cavriago, dobbiamo fare un salto indietro nel tempo e affidarci alle interviste che la coppia ha concesso nel corso degli anni per scoprire qualche dettaglio meno conosciuto sulla loro love story. La coppia taglierà fra due anni i sessant’anni di matrimonio dato che le loro nozze furono celebrate nel 1967, quando Orietta aveva solo 24 anni: da questa lunghissima unione sono poi arrivati i due figli maschi della coppia, Omar e Otis, rispettivamente classe 1975 e 1980 che, nel frattempo, hanno avuto modo di rendere nonni la Berti e Paterlini.

IL MARITO DI ORIETTA BERTI: “PRIMO INCONTRO? I SUOI OCCHI PARLAVANO E IO…”

Prima di scoprire, attraverso le loro parole, chi è Osvaldo Paterlini, marito di Orietta Berti, possiamo citare un curioso aneddoto: sia il marito della cantante e conduttrice televisiva e la consorte, sia i due figli e, allo stesso modo, le due nipoti, OIivia e Ottavia, hanno un nome che comincia con la lettera “O”. Una simpatica ricorrenza in famiglia che oramai sembra diventata una tradizione da rispettare e chissà che, in futuro, con l’arrivo di altri nipotini… Intanto, a proposito del suo Osvaldo, va ricordato soprattutto che, nei primi tempi della loro relazione, aveva deciso di lasciare il proprio lavoro per stare vicino alla moglie, nel momento in cui la sua carriera era in ascesa, e facendo per lei prima da autista e poi diventandone col tempo lo storico manager. E di questa decisione Paterlini non si è mai pentito, anzi…

“Non sono mica meno uomo se lei è una primadonna” aveva spiegato con orgoglio il diretto interessato in una bella intervista concessa al magazine ‘Chi’ e che ci dice molto su chi è Osvaldo Paterlini, marito di Orietta Berti. L’uomo, a proposito di quella che ancora chiama la sua “bambina”, aveva ricordato l’episodio in cui Mike Bongiorno l’aveva riduttivamente definito come ‘il signor Berti’ (cosa di cui comunque non si era mai risentito, NdR). “Con lei è stato quello che oggi si direbbe colpo di fulmine. Però in un modo strano: leggevo questa timidezza in lei, io sono molto timido e anche lei lo è, però aveva questo sorriso e questi occhi che parlavano” aveva proseguito Paterlini parlando del loro incontro. E della sua vita continuamente dietro le quinte per non lasciare mai sola Orietta? “Lei è uguale sia fuori che sul palco. Il suo modo di fare è sempre quello di una persona, lei è così come la vede (…) Noi sempre insieme: quando la seguivo la gente si meravigliava perché era strano vederci vivere insieme 24 ore su 24”.