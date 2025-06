Chi è Paola Cannatello, la compagna di Francesco Paolantoni: insieme da quarant'anni, i due hanno passato diversi momenti di crisi

Francesco Paolantoni ha vissuto un amore lunghissimo con Paola Cannatello, che negli ultimi tempi ha solamente cambiato volto. I due stanno insieme da quarant’anni ma da venti non vivono più insieme. “Ci siamo conosciuti in una compagnia teatrale – ha ricordato lei – Io studiavo matematica. Non è scattato il colpo di fulmine classico, ma mi è stato molto simpatico fin da subito. Era inevitabile”. I due hanno cominciato a frequentarci poco dopo: quando Francesco la accompagnava a casa, Paola gli lanciava quello che trovava nel frigorifero per farlo mangiare.

“Anche se non ci siamo mai sposati ma abbiamo sempre convissuto, io direi “ti ho sposato per allegria”. L’ironia, le risate, sono le basi su cui si è fondato il nostro rapporto. Sappiamo che possiamo sempre contare l’uno sull’altra, e non è scontato dopo che ne abbiamo passate di ogni, anche crisi molto forti” ha rivelato ancora la compagna di Francesco Paolantoni. Un amore, il loro, che dunque ha cambiato forma ma continua ad essere saldo.

Francesco Paolantoni e Paola Cannatello stanno insieme da quarant’anni. La loro storia d’amore è cominciata quando entrambi erano giovanissimi e con tanti sogni nel cassetto. Con il tempo entrambi hanno costruito la propria vita e le rispettive carriere, attraversando anche crisi piuttosto importanti, che li hanno portati a prendere decisioni come quella di vivere separati per il bene della coppia.

“Lei vive a Roma, io a Napoli. Quindi funziona benissimo, non abbiamo incomprensioni” ha spiegato proprio il comico partenopeo a “Verissimo”, parlando della storia che lo lega a Paola. La compagna di Francesco Paolantoni, dunque, continua ad essere un punto di riferimento nella sua vita, anche adesso che tra loro ci sono tanti chilometri di distanza. “Niente gelosie o dinamiche strane, anche se siamo un punto di riferimento l’uno dell’altra” ha affermato l’attore.

