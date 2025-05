Dura da quasi quarant’anni la storia d’amore tra Francesco Paolantoni e Paola Cannatello, che si è poi interrotta ed è ripresa, anche se leggermente “modificata”. I due sono stati insieme una vita intera per poi separarsi e tornare nuovamente ad amarsi, ma in case diverse. A spiegarne la ragione è stato proprio il comico, qualche mese fa, a “Verissimo”: “Ora ci vediamo ogni tanto e questo è il segreto. Siamo in due città diverse, io Napoli e lei Roma, quindi non ci sono più quelle componenti della coppia, come le gelosie. Comunque siamo il riferimento l’uno dell’altra, ci conosciamo da quarant’anni. A lei racconto subito di tutto, quello che mi succede, qualsiasi cosa”.

Come rivelato proprio da Paolantoni, fu lei a dare il via alla carriera del compagno: “Lei mi suggerì di fare il comico perché aveva capito il mio potenziale” ha spiegato. La storia d’amore tra Francesco Paolantoni e Paola Cannatello è cominciata in maniera bizzarra. “È arrivata in un momento faticoso, avevo pochi soldi e li usavo per dare da mangiare al cane. Allora lei mi buttava le cose da mangiare dal suo balcone”. Proprio la compagna di Francesco Paolantoni, a Verissimo, ha ricordato: “Ci siamo conosciuti in una compagnia teatrale, un po’ per caso. Non è scattato il colpo di fulmine nel senso classico ma mi è risultato da subito molto simpatico, era inevitabile”.

La storia tra Francesco Paolantoni e Paola Cannatello è cimentata sull’ironia. “Non ci siamo mai sposati ma abbiamo sempre convissuto ma proprio la capacità di ridere, la complicità, è stata la base del nostro rapporto. Sappiamo che possiamo contare l’uno sull’altra è fondamentale, e non è scontato, soprattutto dopo crisi molto forti. Ma siamo ancora qua”. La compagna di Francesco Paolantoni, tornata al suo fianco dopo una separazione di qualche tempo, resta dunque un punto saldo della sua vita.