Da diversi anni Biagio Antonacci ha al suo fianco una nuova donna. Dopo essere stato a lungo legato a Marianna Morandi, figlia di Gianni, Biagio ha trovato un nuovo amore. La compagna di Biagio Antonacci si chiama Paola Cardinale: dal 2014 è diventata la sua musa ispiratrice, la donna che appunto lo ispira nei suoi brani e nelle sue creazioni. Nonostante i due non siano sposati, tra loro l’amore è forte, e ha portato anche alla nascita di un figlio, Carlo, il terzo per il cantante originario di Milano.

Paola Cardinale, chi è la compagna di Biagio Antonacci/ "Non abbiamo legami formali"

“Non mi sono mai sposato… Adesso sto con Paola, senza nessun legame formale” ha raccontato proprio Antonacci, spiegando di non aver bisogno di una firma su un “contratto” per ufficializzare l’amore che lo lega a Paola. Eppure nel 2018 si era parlato di un possibile matrimonio tra loro che però non è mai arrivato. Il rapporto della coppia è comunque molto saldo e felice: i due, dopo 7 anni insieme, hanno avuto un figlio, Carlo, nel 2021.

Chi è la compagna di Biagio Antonacci

Con Paola Cardinale, Biagio vive un amore che dura ormai da più di dieci anni. Prima di diventare papà del suo terzo figlio, Carlo, si sentiva già una famiglia con lei e la figlia, nata da un precedente rapporto. “Vivo con lei e sua figlia e mi ci sento padre anche se non lo sono per legame biologico” aveva rivelato Biagio. Il piccolo, terzo figlio per il cantante, si chiama Carlo. Una famiglia molto unita, dunque, alla quale si è aggiunto qualche anno fa il piccolo Carlo, nato nel 2021 dall’amore tra Paola e Biagio. La compagna di Biagio Antonacci è una giornalista, che ha lavorato a lungo nel mondo dell’informazione sportiva. Un volto conosciuto, dunque, che dal 2014 è diventata la metà di Biagio Antonacci, che si è legato a lei dopo la fine della sua storia con Marianna Morandi, dalla quale aveva avuto i suoi primi due figli.