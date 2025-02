CHI È PAOLA LIGUORI: “MAMMA HA RECITATO ANCHE CON FELLINI, MA PER NOI HA…”

Chi è Paola Liguori, mamma di Teresanna Pugliese, e cosa sappiamo della loro emozionante e al tempo stesso difficile storia? Questo pomeriggio, nel corso del primo dei due appuntamenti del fine settimana con le interviste a cuore aperto e le esclusive di “Verissimo”, saranno presenti negli studi del programma Mediaset l’influencer ed ex volto noto di “Uomini e Donne” e la madre: e se per la prima si tratta di un ritorno nel salotto televisivo di Silvia Toffanin, sarà invece la prima volta per la donna, di cui abbiamo già scoperto qualcosa in passato grazie ai racconti della 37enne partenopea. E, in attesa di ascoltare di cosa parleranno le due donne, scopriamo chi è Paola Liguori, mamma di Teresanna Pugliese.

Per raccontare chi è Paola Liguori, mamma di Teresanna Pugliese, e cos’è che lega da tanto tempo le due donne dobbiamo necessariamente fare un salto indietro nel tempo, precisamente alla fine degli Anni Ottanta quando nasceva in quel di Napoli la futura corteggiatrice e poi tronista di uno degli show più in vista della televisione italiana. Tuttavia, prima del successo, Teresanna ha vissuto un’infanzia molto travagliata a livello famigliare, come raccontato diverse volte nel corso degli ultimi anni e anche in una precedente ospitata proprio negli studi di “Verissimo”: quando lei aveva infatti solo 4 anni, mamma Paola dovette scappare di notte assieme ai figli da quell’uomo violento per trovare rifugio da delle suore che accoglievano ragazze madri.

TERESANNA PUGLIESE, “MAMMA SI E’ INNAMORATA DELL’UOMO SBAGLIATO, POI…”

“In fondo mia mamma cosa ha fatto di sbagliato? Si è innamorata di un uomo sbagliato e poi ha avuto la forza di andarsene” aveva raccontato la diretta interessata, facendoci capire qualcosa di più su chi è Paola Liguori, mamma di Teresanna Pugliese. “A 14 anni ho iniziato a lavorare io per la mia famiglia, ero felice se mia madre era felice. Ci siamo una per l’altra” aveva spiegato, ricordando anche che la madre, non avendo avuto l’aiuto di nessuno, aveva pensato da sola alla loro famiglia, ingegnandosi a fare diversi lavori. “Per un po’ di tempo siamo stati dalle Suore di Calcutta (…) e in cambio queste donne madri collaboravano nel convento”.

Da allora la 37enne non ha quasi mai più visto il padre, tagliando qualunque tipo di rapporto ed evitando anche di cercarlo: “L’ho incontrato un paio di volte quando ero adolescente, poi non l’ho più visto. Mamma si è data tanto da fare, ha avuto l’aiuto di una mia zia, che ci ha accompagnato in tutti i momenti importanti. E questo ci ha insegnato tanto…” aveva detto, aggiungendo un altro tassello al nostro racconto di chi è Paola Liguori, mamma di Teresanna Pugliese, e lasciando intendere che per lei quella figura paterna rappresenta oramai da un po’ un capitolo chiuso. “Mamma ha fatto dalla badante alla cantante di piano bar. Era un’artista, è stata anche attrice di Fellini. Mio fratello Pasquale ci faceva un po’ da padre, però anche lui era piccolo” è un altro dei ricordi della Pugliese, secondo cui spesso le altre madri dicevano ai figli di evitare la loro famiglia perché mamma Paola era una donna sola con 4 figli e il suo miglior amico era omosessuale, e tanto tempo fa (ma ancora oggi, purtroppo) questo rappresentava una sorta di ‘scandalo’.