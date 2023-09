Chi è Paola Massari, ex moglie di Claudio Baglioni/ “Il nostro rapporto di amicizia si è perso…”

Chi è Paola Massari, ex moglie di Claudio Baglioni: la passione in comune per la musica

Il contesto musicale italiano è tra i più ricchi e variegati; indubbio è il fatto che alcuni volti in particolare possano essere considerati delle architravi della cultura nostrana. In tal senso, impossibile non considerare Claudio Baglioni tra i capisaldi del mondo delle 7 note; il suo apporto artistico è stato evidente tanto nell’ambito della produzione musicale, tanto nei suoi numerosi approcci con il contesto televisivo. La risonanza della sua carriera professionale ha acceso i riflettori anche sulla sua vita privata, attirando la curiosità degli appassionati soprattutto sulle dinamiche sentimentali.

Paola Massari è stata per decenni moglie e musa ispiratrice di Claudio Baglioni; nata a Roma nel 1955, fin da giovane ha coltivato la medesima passione per la musica affermandosi come cantautrice. La sua carriera professionale e artistica è principalmente legata proprio al suo ex marito, con il quale ha avuto costanti e proficue collaborazioni nell’arco della loro relazione. L’esordio di Paola Massari risale al 1972 con il brano “Battibecco”; la canzone venne inserita da Claudio Baglioni nel celebre album “Questo piccolo grande amore”.

Paola Massari, ex moglie di Claudio Baglioni: “Gli voglio ancora molto bene…”

Non molti sanno che Paola Massari è la donna che ha fatto breccia nel cuore di Claudio Baglioni al punto da ispirare numerosi brani iconici del cantautore. In particolare, è stata musa ispiratrice dei passai più romantici della celebre “Questo piccolo grande amore”, segno evidente di come il loro rapporto d’amore fosse puro e viscerale. La collaborazione per il celebre brano del cantautore darà vita ad un sodalizio sentimentale e professionale che durerà fino al termine della loro relazione.

La storia d’amore tra Paola Massari e Claudio Baglioni è iniziata a ridosso degli anni ’70, con il matrimonio celebrato il 4 agosto del 1973. Da quel giorno il loro rapporto si è cementato sotto ogni punto di vista, anche grazie alla passione in comune per la musica. Come spesso accade, anche i sentimenti più puri e viscerali possono spegnersi; i due infatti dopo decenni d’amore decisero di separarsi, ufficializzando il divorzio solo alcuni anni dopo, precisamente nel 2008. “Voglio ancora molto bene a Claudio” – ha raccontato Paola Massari in un’intervista rilasciata per il settimanale Dipiù – “Sono certa che anche lui provi un grande sentimento per me; mi dispiace che con gli anni abbia lasciato che il nostro rapporto di amicizia si perdesse fino a quasi dissolversi. La nostra storia d’amore non meritava di perdersi nella dimenticanza”.











