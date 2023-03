Chi è Paola Massari, ex moglie di Claudio Baglioni/ La carriera del figlio Giovanni

Paola Massari, ex moglie Claudio Baglioni: “La nostra storia d’amore non meritava di…”

Il ruolo di Claudio Baglioni nella musica italiana è tra i più centrali: il cantautore ha raccontato l’amore con brani ancora oggi impressi nella mente degli appassionati. La sua capacità di sviscerare i sentimenti da veicolare con la musica è stata senza dubbio impreziosita dalle sue esperienze di vita personale; dall’attuale amore con Rossella Barattolo e soprattutto grazie al suo primo grande amore, Paola Massari. Nonostante il divorzio avvenuto tra i due nel 2008 – con la storia al capolinea già da diversi anni – il sodalizio tra i due è stato fondamentale per la carriera di entrambi.

Chi è Rossella Barattolo, compagna di Claudio Baglioni/ Carriera e ruolo di manager

Paola Massari, prima moglie di Claudio Baglioni, è infatti anche lei attiva nel panorama musicale seppur con una minore risonanza. I due si sono conosciuti nei primi anni ’70 iniziando prima a collaborare musicalmente per poi scoprire l’amore reciproco. Appena due anni dopo hanno deciso di suggellare l’amore con il matrimonio, reso pubblico solamente 5 anni dopo. Dalla relazione tra Claudio Baglioni e Paola Massari è nato anche l’unico figlio del cantautore, Giovanni. A distanza di anni, tra i due i rapporti sembrerebbero essersi incrinati, come dimostrato da una vecchia intervista della donna rilasciata a DiPiù: “Mi dispiace che con gli anni lui abbia lasciato che il nostro rapporto di amicizia si perdesse fino a quasi dissolversi: la nostra storia d’amore non meritava di perdersi nella dimenticanza“.

Giovanni Baglioni, figlio di Claudio Baglioni/ "Mi affascina la misericordia di Dio"

Giovanni Baglioni, figlio di Paola Massari e Claudio Baglioni: il successo come chitarrista

Come anticipato, a dispetto dell’epilogo poco felice del matrimonio tra Paola Massari e Claudio Baglioni, dalla loro relazione è nato Giovanni. L’unico figlio del cantautore ha iniziato fin da giovanissimo a seguire le orme paterne seppur su un binario diverso. Il giovane è infatti uno stimato e talentuoso chitarrista come dimostrato dalle molteplici collaborazioni con artisti sia italiani che internazionali. Giovanni è nato nel 1982, a dieci anni dal matrimonio tra Claudio Baglioni e Paola Massari.

ANDREA DIANETTI È CLAUDIO BAGLIONI, TALE E QUALE SHOW 2022/ Malgioglio lo demolisce: "Non ci somigli affatto"

Sul suo conto non sono note informazioni specifiche di carattere privato e sentimentale; al contempo, anche l’attività professionale sembra essere custodita con cautela e privacy. Sulla nascita di Giovanni, è stato proprio suo padre Claudio Baglioni ad offrire un contributo in una vecchia intervista: “Diventare padre mi ha fatto riscoprire le cose belle della vita e il fatto che dopo tanti anni sia tornato ad esibirsi sul palcoscenico è dipeso in gran parte da questo: ho sentito l’esigenza di rituffarmi in mezzo al mio pubblico per raccontare la mia felicità“.











© RIPRODUZIONE RISERVATA